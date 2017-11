JUHTKIRI: Viis puudu sajast

Kuressaare ametikoolil on oma sünnipäeva tähistanud juba möödunud nädalast saadik. Põhjust on enam kui küllaga – 95 aastat on väärikas iga. Pea sajandi jooksul on koolis õppinud enam kui kümme tuhat inimest.

Kooli direktor tõdes, et kui veel 15–20 aastat tagasi oli enamik õpilastest tulnud eriala omandama pärast põhikooli, siis nüüd on suurem osa keskkoolijärgsed.

Mõnigi praegustest õppijatest on keskkoolitunnistuse saanud juba tükk aega, koguni kümneid aastaid tagasi. Kui vanim õppija on praegu 70-aastane, siis kolme-nelja­kümnene pole mingi haruldus. Olgu tal isegi kõrgkool seljataga.

Põhikooli lõpetanud noored pole oma valikutes ja otsustes alati sugugi kindlad: kas see eriala on ikka see, mida ma tegelikult tahan? Täiskasvanud inimesed, kel vanust ja kogemusi, enamasti teavad, mida nad tahavad ja miks. Ning kui põnevaid erialasid on rohkem kui üks, kes keelab jälle kooli tulla!