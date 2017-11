Kodanikujulguse aumärgi sai kaks saarlast

Eile sai kodanikujulguse aumärgi 28 vaprat inimest, nende seas ka kaks saarlast, Meelis Ränk ja Armand Mäekallas.



Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on ära hoidnud kuriteo või takistanud selle toimepanemist, aidanud kinni pidada kurjategijat, abistanud kuriteoohvrit või aidanud muul moel suurendada teiste inimeste turvatunnet, vahendab Postimees.

18. veebruari õhtul käitus kaks meest ühes Tallinna poes agressiivselt ja kohale tuli kutsuda politsei. “See bandiit polnud ilmselgelt sellega nõus, et ta sealt ära viiakse. Ma ei tea, kui kõvasti, aga nägin kaugelt, et ta virutas ka ühele politseinikule,” rääkis Meelis Ränk, kes sündmuskohast mööda sõitis, veebruaris Postimehele.

Kurjategijail õnnestus põgeneda ja politseinikud asusid neid jälitama. Ränk sai aru, et politsei vajas abi, peatas oma auto ja võttis ühe politseiniku peale, samal ajal kui teine jätkas jälitamist jalgsi. Autoga sõideti meeste juurde, nad peeti kinni ja viidi jaoskonda.

Ränga sõnul ajendas teda reageerima mõte, mida ta teeks siis, kui see inimene, keda poes löödi, olnuks tema oma sõber, vend või õde. “Ma ei oleks ju teda minema lasknud,” sõnas Ränk.

Armand Mäekallas sõitis 8. augustil jalgrattaga Kuressaares, kui temast möödus ohtlikult liikuv auto, mis kaldus mitut puhku vastassuunda ja oleks peaaegu avarii põhjustanud. Kui auto jäi ühe kortermaja juures seisma, sõitis Armand auto kõrvale ja nägi, et roolis olnud autojuht, vanem mees, oli roolile vajunud. Armand helistas häirekeskusse ja kutsus kiirabi, arvates, et tegu on terviserikkega. Hiljem selgus, et mees oli purjus.