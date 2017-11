Muhulased ja saarlased Tallinnas käsitöömessil

Eelmisel nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul toimunud pealinna kolmandal käsitöömessil olid oma tooteid tutvustamas ka muhulased ja saarlased. Messi meelelahutusprogrammi juhtis Vello Medri Leisist.



Seekordsel messil oli muhulasi saarlastest rohkem. Müügilettide taga laululava ruumides ja õuealale üles sätitud telkides said tuhanded uudistajad ülevaate eestlaste käsitööst, ka käsitöötooteina valminud toiduainetest, igasugustest hoidistest küpsetiste ja vorstideni välja.

Muhu leib on mandrimaalgi populaarne. Merle Männamaal tuli messikülastajaile tihti öelda, et oodake, kohe tuleb uus saadetis. Pagaritöökoda ei suutnud korraga niipalju värsket leiba kohale tuua, kui nõuti.

Emade ja isade pilk peatus tihti Muru Crafti kaubal. Lasteriideid valmistav Pilleriin Luht oli meeldivalt üllatunud, et tema tehtu messikülastajais nii palju huvi äratas. ”Jään rahule – lapsevanemad ostsid pükse, mütsikesi ja teisi esemeid,” ütles hiljaaegu Võrumaalt Muhusse kolinud noor ettevõtja.

Kogemustega käsitöömeistri Velli Saabase käest võisid inimesed osta ainult Muhu-päraseid esemeid – põllesid, sokke, kindaid, kampsuneid, pätte ja mida kõike veel.

Suvemuhulane Airi Vart, kes talvel elab Haabneemes, rõõmustas, et Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed naised on teda väga palju juhendanud ja õpetanud. Airist on saanud osav käsitöötegija. Koju tagasi ei olnud tal oma valmistatud esemetest midagi viia. Lisaks andis inimestega suhtlemine talle hea tuju.

Saaremaa Saunade müügijuht Ülle Piil toonitas, et saunade kohta lisainfot pärisid isegi poolakad. Võib-olla juba lähitulevikus saavad poolakad Saare sauna minna omal maal.

Meelelahutusprogrammi juhtis messil Leisi mees Vello Medri. ”Minu pojad seda messi korraldavad, eks nad siis palusid mind programmi juhtima. Möödunud aastal astusin ka ise laval pillimängijana üles. Seekord juhatan esinejad lavale ja tutvustan neid publikule,” rääkis Medri.

Tallinna käsitöömessi eesmärk on populariseerida käsitööd kui elulaadi. Sellega on suurepäraselt hakkama saadud. Külastajaid oli palju. ”Nii nagu siinsamas laulupidude ajal,” võrdles üks messi külastajaid rahvahulka laulupeopublikuga.