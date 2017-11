Raul Vinni tegi Eesti lõunapoolseima valla vapi ja lipu

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemisel tekkinud Rõuge valla uue sümboolika autor on Saarte Hääle ajakirjanik Raul Vinni.



Eesti lõunapoolseima valla vapp selgus konkursil, kuhu ühinevad vallad tellisid töid erinevatelt autoritelt. Kokku laekus üheksa tööd.

Konkursikomisjoni ja riigikantselei arvamuse ning lõpuks rahvahääletuse tulemusena valiti võidutööks ”Vesi ja maa”, mis sümboliseerib valla järvi, jõgesid, kuppelmaastikku ja metsarohkust. Uue valla lipp on vapilipp.

Rõuge vallas asuvad mitmed Eesti kuulsamad vaatamisväärsused, nagu näiteks Suur Munamägi, Taevaskoda, Rõuge Ööbikuorg ning loomulikult Haanjamaa üldse ja sealne maastik.

Raul Vinni sõnul on Eesti ühe tuntuma kandi sümboolika autoriks olemine väga uhke. ”Kena on ka see, et kui Lääne-Saare valla sümboolika läks hingusele, siis Rõuge valla näol on minu töö ikkagi kuskil kasutuses,” ütles autor ja märkis, et ka värvikasutus ja motiivid kukkusid mõlemal sümboolikal välja veidi sarnased.