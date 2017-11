Saarlaste pidu Hõbelusikate jagamisel

Saarlaste Martin Meikase ja Ranno Pauksoni restoran Ö sai Silverspoon´i (Hõbelusikas) gastronoomiaauhindade jagamisel tiitli fine dining´u (eliitrestoranide) kategoorias. GOSPA tunnistati teist aastat järjest hõbelusika vääriliseks kategoorias family dining (pererestoran).



Ranno Pauksoni sõnul on tiitel kui kirss tordil. Tordiks endaks oli Pauksoni sõnutsi see, et pealinnas asuv Ö oli nomineeritud viiel korral neljas kategoorias. Seda koos nende teise restorani Kaks Kokka nominatsioonidega. Parima peakoka valikus olid Meikas ja Paukson nomineeritud suisa mõlema restoraniga eraldi.

“See näitab, et asjad on läinud soovitud suunas ja suur töö on end ära tasunud,” märkis Ranno Paukson. Tema sõnul on neil suurepärane ja usaldusväärne meeskond, ilma kelleta poleks selline asi võimalik. “See on nende (meeskonna – toim) tiitel,” kinnitas Paukson ja lisas eelduste ritta ka järjekindlalt oma asja ajamise, mis omakorda on toonud klientide usalduse.

GOSPA peakokk Alar Aksalu ütles, et teist aastat saadud Hõbelusikas on suur saavutus. Ükski teine restoran ei ole seda topelt saanud. “Selline asi annab palju motivatsiooni juurde,” kinnitas Aksalu.

Parima pererestorani saladus on peakoka sõnul sama mis heal perel. “Armastus kõigi pereliikmete vastu. Meil käib see armastus kõhu kaudu,” tõi ta hea paralleeli.

Peakoka sõnul on GOSPA ­restoranil seega Eesti kulinaariamaastikul oma kindel koht olemas ja seda saab vaid kinnistada. Taseme tõstmine käib tema sõnul kogu aeg.

“Kindlasti kaitseme tiitlit ka kolmandat aastat,” avaldas Aksalu lootust.