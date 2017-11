Statistika: saarlaste elamistingimused on paranenud

Statistikaameti andmeil peab kümnendik Saare maakonnas elavatest leibkondadest oma kodu suurimaks probleemiks eluruumi kostvat müra.



Sotsiaaluuringus osalenud 590-st Saare maakonna elanikust pidas müra häirivaks 10,3%. Saare maakonna kohta käiv näitaja on siiski märgatavalt väiksem Eesti keskmisest – müraprobleemiga on kimpus koguni viiendik küsitletuist.

Eluruumi ümbruse saaste üle kurtis maakonna inimestest ligi 8%. Eesti keskmine näitaja oli aga üle 17%.

Et kodu seinad on rõsked, märkis 3,7% saarlastest (Eestis keskmiselt 9,6%).

Vähemalt statistika järgi on Saare maakonna leibkondade elamistingimused viie aastaga siiski mõnevõrra paranenud. Seda, et kodu katus laseb läbi, märkis 2012. aastal 8% vastanuist. Tänavu oli see protsent aga nii pisike, et statistikaamet selle kohta andmeid ei avaldanud.

Rõskete seinte üle kurtis viis aastat tagasi 17,5% küsitletuist ja eluruumi tungiva müra üle pea 16% inimestest. Koduümbruse saastet pidas probleemiks kümnendik 697 küsitletust. Liiga hämar oli aga ligi 4% vastanute meelest.

Veel kaks-kolm aastat tagasi märkisid samalaadses valikuuringus osalenud inimesed ühe probleemina ka koduümbruse kuritegevust. Nii leidis 2014. aastal 4,6% ja 2015. aastal 4,7% vastanuist.

Seekord oli neid inimesi aga liiga vähe, kui üldse, et see statistikas kajastamist leidnuks.

Statistikaameti andmeil on Saare maakonnas elavate leibkondade arv viie aastaga tuhande võrra kasvanud. Kui 2012. aastal oli leibkondi ca 15 500, siis tänavu 16 400.