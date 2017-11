Oma esimesel istungil võttis Saaremaa valla volikogu vastu avalduse, millega soovitakse rohkem kaasa rääkida mandri ja Saaremaa vaheliste transpordiühenduste korraldamisel.



Riigikogus on Reformierakond teinud seaduse muudatusettepaneku, mis annaks Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu kohalikele omavalitsustele õiguse ise korraldada saarte ja mandri vahelist parvlaeva- ja lennuliiklust. Riigihaldusminister Jaak Aab on juba öelnud, et tema sellist korda ei poolda, ja seadusemuudatuse maha laitnud.

Volikoguski koalitsiooni algatatud pöördumise ette lugenud Kalle Laanet on varemalt öelnud, et omavalitsused on haldusreformi tulemusena suuremad ja võimekamad ning teavad kõige paremini, kuidas kohalike inimeste liikumist korraldada.

Saarte Hääl avaldab pöördumise teksti täies mahus:

”Saaremaa valla arengueelduseks on hästi toimivad transpordiühendused. Peale haldusreformi on Saaremaa kui üks suur omavalitsus võimekam kaasa rääkima parimate transpordiühenduste korraldamisel mandri ja saarte vahel. Kohalik omavalitsus teab kõige paremini oma inimeste ning saare ettevõtete ja ka külaliste tänapäevast liikumisvajadust, samuti annab võimaluse efektiivsemalt ning vajaduspõhisemalt liikumist korraldada. Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta toob samuti esile lähimuspõhimõtte tähtsuse, mis soovitab teha poliitilisi otsuseid võimalikult lähedal kodanikele ehk gruppidele, kelle igapäevast elu tehtavad otsused kõige enam mõjutavad.

Sellest tulenevalt ootame Riigikogult, et seadusloomes arvestatakse Saaremaa inimeste ootuste ja ettepanekutega mandri ja Saaremaa vaheliste transpordiühenduste korraldamisel, luues neile õiguslikud võimalused olla protsessi juba algstaadiumist alates kaasatud.”

Riigikogu majanduskomisjon peaks seaduseelnõud arutama järgmisel nädalal.