Est-Agar laiendab sortimenti

Aasta tagasi Est-Agari uueks omanikuks saanud Vormsi Agar OÜ on ettevõttega rahul ja valmistub kasutusele võtma taanlaste väljatöötatud tehnoloogiat sortimendi laiendamiseks.



“Endise omaniku Saare Kaluri kiituseks peab ütlema, et kõik oli nii, nagu räägitud, ühtegi halba üllatust pole välja tulnud,” tõdes Est-Agar AS-i juhatuse liige Urmas Pau. “See on väga tugev ettevõte.”

Kui lõppev aasta kulus peaasjalikult ettevõtte ülevõtmisele ja sisseelamisele, siis uuest aastanumbrist algav teine tootmishooaeg läheb juba täielikult uue omaniku taktikepi all. “Oleme numbritesse pannud kümne aasta plaanid, mille järgi me siin toimetame,” lausus Pau, kelle sõnul on ettevõtte esmane märksõna juba eelmise omaniku poolt alustatud ressursikasutuse parandamine.

Valdav osa välismaale



Taani tehnikaülikooli teadlased on Saare- ja Hiiumaa vahelt püütud punavetika töötlemiseks loonud uue tehnoloogia, mis võimaldab vetika kasutust laiendada. Kavas on nn multiekstraheerimise abil eraldada tavapärase furtsellaraani kõrval vetikast samaaegselt ka punast värvainet ja antioksüdante.

“90 protsendi ulatuses lagundatakse vetikamass ära erinevateks osadeks, millest enamikku on võimalik ka eraldi toodetena müüa,” selgitas Pau. Lõpuks jääb järele vaid tselluloos, millest omakorda võib tulevikus saada tooraine nano­tselluloosile, kaasaja innovatiivsele materjalile, mille kasutusvõimalused on väga laiad.

Kui praegu vetika töötlemisest saadav furtsellaraan leiab kasutust näiteks marmelaadi, sefiiri ja kosmeetika tootmises, siis looduslikku punast värvainet (pigment R-fükoerütriin) saab lisaks kasutada meditsiinitööstuses markerina, kuna pigmendil on helendavad omadused. Uue tehnoloogia juurutamisega teeb ettevõte algust 2018. aastal, vastavalt sellele, kuidas tehnoloogia autoriõigused kaitstud saavad.

Pau sõnul ei kavatse Estagar vana tehnoloogiat praegu siiski üle parda heita, kuivõrd toodangule on ostjad olemas. Umbes 70 protsenti ettevõtte toodangust läheb välismaale, teiste hulgas kasutavad Estagari toodetud vetikasaadust ka mõned Prantsuse kosmeetikafirmad.

Eestis on ettevõtte suurim klient kommivabrik Kalev, kes juba aastakümneid kasutab tarretusainet marmelaadikommide valmistamiseks. Ehkki vetikal oleks loodusliku paksendajana kasutust nii siinses piimatööstuses kui ka lihatööstuses, ükski Saaremaa toidutootja praegu Estagari toodangut ei osta.

Küll aga kasutatakse seda kohaliku kosmeetikasarja MUKK valmistamisel ja GOSPA kasutab seda maskide tegemiseks.

Kassari lahes kasvava punavetika teemal mõni aasta tagasi doktoritöö kaitsnud noor teadlane Priit Kersen tõi oma uurimuses välja, et agarik on ainus töönduslikult tähtis vetikaliik Läänemeres.

Kassari lahes asuv 150 km2 suurune mereala on maailma suurim merepõhjas lahtiselt kasvava furtsellaaria kasvuala.

Sült ei lähe vedelaks



Agarikust toodetud furtsellaraani ehk estagarit saab kasutada stabiliseeriva, paksendava ja geelistava ainena toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses ning hiidlased-saarlased on seda püüdnud juba eelmise sajandi teisest poolest alates.

Urmas Pau ütles, et toiduainetööstuses kasutatakse väga erinevaid paksendajaid, kuid furtsellaraanist valmistatud geeli iseloomustab eriline pehmus ja ka kõrgem sulamistemperatuur. “Kui sült läheb tavaliselt toatemperatuuril vedelaks, siis meie ainega ta vedelaks ei lähe,” kinnitas Pau.