JUHTKIRI: Kõik on korrektne!

Võttis aega, mis võttis, jahvatasid need kohtuveskid, mis nad jahvatasid, aga tulemus on lõpuks käes. Selgus, et Kuressaare Kommunaalprojektil on täielik õigus Tiigi tänaval asuvas kortermajas korteritest bürooks kohandatud pinnal tegutseda. Ning selles, et majas ümberehitustöid tehti, pole samuti midagi halba ega valet. Mis sellest, et naabritele see ilmselt sugugi meeltmööda ei ole – otsus on lõplik, kaevata pole enam kuhugi ja edasine vaidlus on mõttetu.

Närve, aega ja raha kulus vaidluse peale aga üksjagu.

See, et kohus ei pidanud selle kaasuse puhul kõigi kaasomanike kokkulepet vajalikuks, ei tähenda aga, et iga maja iga korteri saab kerge vaevaga äripinnaks kohandada.

Näiteks seal juuksuritöökoja avada. Kasutusotstarbe muutmine on keerulisem protsess. Seega ei maksa kortermajades elavatel inimestel peljata, et ühel päeval tegutseb seina taga hoopis kiirtoidukohvik, restoran või ööklubi.