Aastaid väldanud vaidlus naabritega Kuressaares Tiigi 2 majas tegutseva büroo üle on viimaks läbi – Kuressaare Kommunaalprojektil on täielik õigus neile kuuluval pinnal tegutseda ning valesti pole nad korteritest bürood ehitades midagi teinud.



Vaidluste ajalugu ulatub paari aasta taha, kui Kuressaares asuva kaksikaadressiga – Tiigi 2 / Tolli 12 – maja Tolli tänava äärse elamu kolm korteriomanikku nõudsid, et üle ühise õue asuvas Tiigi tänava elamus tegutsema hakanud OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt taastaks hoone välisseina, kahe korteri vahelise seina ja hoone trepikoja ukseava. Projekteerimisfirma oli nimelt ostnud Tiigi 2 elamus kaks korterit, ehitanud eluruumid äriruumideks ja rajanud oma välisseina eraldi sissekäigu büroosse.

Ei saa enam vaidlustada



Aastate pikkune kemplus sai eelmisel nädalal viimaks läbi. Kommunaalprojekti esindaja, vandeadvokaat Liisa Linna selgitas, et ehkki erinevaid kaasuvaid vaidlusi on mitmeid, siis põhiline vaidlus käis ikkagi selle üle, kas kaasomanikel on õigus keelata teisel kaasomanikul ehitada oma korterid kokku, teha akna asemele uks ja muuta pinna kasutusotstarvet. Muud vaidlused on olnud haldusaktide üle, mis linnavalitsus on väljastanud, et omanik saaks ehitada ja korterid omakorda büroona kasutusse võtta.

Läinud neljapäeva õhtul laekus riigikohtust viimaks kauaoodatud määrus, et kaebust enam menetlusse ei võeta. Sellega jõustus varasem ringkonnakohtu otsus – kõik on korrektne. Liisa Linna kinnitusel ei saa seda enam ka vaidlustada.

Kohtud leidsid tema sõnul, et ehitustegevus, mille Kuressaare Kommunaalprojekt ette võttis, ei olnud nii olulise mahuga, et selle jaoks olnuks vaja kõikide kaasomanike kokkulepet. Lisaks tuvastati, et nn uus ukseava oli ka algselt juba olemas. See oli täidetud lihtsalt akna ja kergkonstruktsiooniga, mis ümberehituse käigus vahetati uksekonstruktsiooni vastu. “Täiendavat auku seina ei tehtud,” kinnitas Linna. “Seega vastaspoole väited, et toimunud on seina lammutamine, on absurdsed, sest tegelikult võeti lihtsalt aken eest ära ja pandi uks asemele.” Samuti ei rikkunud korterite vahelisse seina ukseava tegemine maja kandevõimet.

Võib tekkida küsimus, kas korterelamutesse saabki siis nii lihtsalt teha büroo, juuksuritöökoja, hambaarstikabineti või midagi muud taolist, kuid vandeadvokaat Linna sõnul tuleb muudatuse mõju teiste korterite omanikele iga kord eraldi hinnata. “Praegu muudeti korter bürooks ja bürooruumi kasutusest tingitud mõjud ei ole nii olulised, et häiriksid teiste korterite elanikke.” Seda eriti juhul, kui bürool on ka eraldi sissepääs.

Baari pidada pole võimalik



Muu hulgas oli kaebajate mure, et Kuressaare Kommunaalprojekt võib ju muuta oma äritegevuse liiki ja hakata seal kunagi pidama näiteks hoopis kebabibaari. Et muuta aga kasutusotstarvet – teha sinna nt restoran –, on vaja eraldi muudatust ehitisregistris ja selleks tuleb omanikul saata omavalitsusele ka uus kasutusteatis.

Linna tõdes, et kui keegi tahakski kunagi büroost restorani või ööklubi teha, siis ei piisa vaid kasutusteatisest, kuna selliste ettevõtete avamiseks tuleb lisaks täita nii tervisekaitse kui ka pääste- jmt nõudeid. “Selliseid asutusi sinna majja teha ei saa ja seepärast on kõik sellised hirmud alusetud,” kinnitas Liisa Linna naabrite rahustuseks.

Kommunaalprojekti esindaja, vandeadvokaat Liisa Linna sõnul oli kohtu otsus nende jaoks ootuspärane.

“Me poleks soovitanud kliendil sinna bürood teha, kui see oleks olnud vastuolus seadusega ja nõudnuks kõigi omanike nõusolekut. Ses suhtes pääses õiglus võidule,” kinnitas Liisa Linna.

Arhitektuuri- ja inseneribüroo Kuressaare Kommunaal­projekti juht Veljo Maripuu tõdes aastaid kestnud kohtuvaidlust meenutades, et mõningad asjad panevad teda imestama. Eriti, mis puutub Kuressaare linnavalitsuse suhtumisse.

“Linnavalitsus justkui takistas ettevõtte tegevust ja seadis ohtu kümne Saaremaa projekteerija töökohad,” märkis Maripuu. Kui naabrite kaebus avalikuks tuli, asunud linnavalitsus Maripuu sõnul büroo tegevust keelama – ettevõte oli otsekui “kõrgendatud ohuallikas”. “Ametnikud käisid akendest ja ustest piilumas ning jälgisid, et me ei saaks tegeleda äritegevusega,” meenutas Maripuu.

Umbes aasta tagasi, kui linnavalitsus andis neile büroo juhi sõnul järjekordse haldusaktiga vaid kaks päeva, et äritegevus Tiigi 2 majas lõpetada, käis Maripuu oma sõnul linnapea Madis Kallaselt palumas lisaajaks ühte kuud, et nad võiksid otsida uue bürooruumi ja jätkata tegevust seal. “Linnapea vastus oli eitav. Kaks päeva oli linnapea nõue äritegevus Tiigi 2 hoones lõpetada,” rääkis büroo juht.

Nõnda ei jäänudki neil muud üle, kui äritegevus peatada ja taotleda kohtult esialgset õiguskaitset äritegevuse jätkamiseks kõnealuses majas. Selle nad ka said.

Saaremaa vallavanem, endine Kuressaare linnapea Madis Kallas möönis, et loomulikult on tal kahju, et kogu pikk protsess on Kuressaare Kommunaalprojektile ebamugavusi tekitanud. “Samas on linnavalitsus pidanud lähtuma kohtu­lahenditest.”

Kaebaja pakub ka oma korterit äripinnaks



Üks naabritest, Klarika Sander, kes aastaid tagasi Kuressaare Kommunaalprojekti büroo vastu tuliselt võitles, on kurioossel kombel ka oma Tolli tänava poolses elamus asuva korteri hiljuti müüki pannud.

Kurioosseks muudab asja aga see, et oma majas äritegevuse vastu võidelnud naine on kinnisvaraportaalis ülesriputatud kuulutuse juurde märkinud, et tema korter sobib elamiseks või äriruumi avamiseks. Oma neljatoalise, 122-ruutmeetrise korteri-potentsiaalse äripinna eest küsib omanik 275 000 eurot.

Müügikuulutuses märgib ta, et korteril on mitmeid kasutamisvõimalusi. Seda võib kasutada elamiseks, pika- või lühiajalise väljaüürimise eesmärgil või linna südames ettevõtte äriruumide avamiseks. Korteri planeering võimaldab ühendada nii elamis- kui ka avaliku äriruumi funktsiooni, teatab omanik.