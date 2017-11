LUGEJA KÜSIB: Mind määrati meie ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiks…

Mind määrati meie ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiks. Muu hulgas on mu ülesanne võtta tarvitusele abinõud, vähendamaks töökeskkonna ohutegurite mõju. Tervisekontrollis on mitmel töötajal tuvastatud nägemise halvenemine ning oleme hankinud töötajatele kuvariga tööks ettenähtud prillid. See on aga tegelemine tagajärgedega. Mida tuleks teha, et ennetada silmanägemise halvenemist?



Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Silmi mõjutavad negatiivselt mitmed töökeskkonna ohutegurid, nagu näiteks kuvariga töötamise koha kujundus, puudulik valgustus, töötaja vaateväljas olevad valgusallikad või nende peegeldumine kuvariekraanilt.

Nägemisteravuse langusele võib eelneda mitmeid sümptome, nagu silmade valulikkus, sügelus, ärritus, nägemise hägustumine ja topeltnägemine. Kuna nägemistaju tekib ajus, võivad silmade koormamisega kaasneda peavalud, pearinglus, väsimus jne.

Mida rohkem töötaja ohuteguritega kokku puutub, seda suurema tõenäosusega silmad ja nägemine kahjustuvad. Puhkuse korral sümptomid taanduvad. Pidev silmadele mõjuv koormus ja vähene taastumise aeg tekitavad tervisekahjustuse.

Töökeskkonna riskianalüüsist peaks selguma, millele suunata ennetustöö tähelepanu. Analüüsi koostamise käigus hinnatakse töötaja töötamiskohta ka nägemist ohustavate tegurite osas. Analüüsi tulemuste alusel saate rakendada abinõusid töötingimuste ja -korralduse parendamiseks. Andke silmadele puhkust!