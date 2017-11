Marju Lauristini loeng läks saarlastele vägagi korda

Neljapäeval pidas Kuressaare väärikate ülikooli õppuritele loengu Marju Lauristin, keda oli kuulama kogunenud saalitäis inimesi.

Väärikate ülikooli loengukavas jõudis 2. novembril järg Marju Lauristini kätte, kelle saarele tulekut on Oesel Studiumi tegevjuht Maie Meius oma sõnal oodanud juba 2013. aastast.

“Olen püüdnud Lauristini juba aastaid loenguprogrammi kaasata, kuid seoses europarlamendi valimistega tuli vahele üks pingeline ja kiire aeg, aga mul on äärmiselt hea meel, et see sel aastal võimalikuks sai,” rääkis Meius. Ta lisas, et tegemist on ääretult targa ja meeldiva inimesega, kelle loeng “Mida ütleks Juhan Peegel tänase Eesti ajakirjanduse kohta?” tõi Saaremaa ühisgümnaasiumi aulasse täissaali.

Publik mõtles aktiivselt kaasa ega jätnud kasutamata võimalust küsimusi esitada. Seejuures küsiti ka poliitika kohta. Taheti näiteks teada, kui oluline on Eesti jaoks Euroopa Liitu kuulumine. Vastus kõlas, et Eesti ilma EL-ita oleks nagu päkapikk ilma kasukata.

“Väga suurt austust avaldas Lauristin loengu käigus Juhan Peeglile ning saarlastele on see igati südamelähedane teema,” märkis Meius. Ta rõhutas, et kui mõni peab ennast ise vaimult suureks, siis Marju Lauristin seda kahtlemata ka on. “Samal ajal on ta nii avatud ja meeldiva suhtumisega, et tema külaskäik oli kahtlemata suur sündmus,” lisas Maie Meius.

Marju Lauristin ütles, et Kuressaares pole ta varem väärikatele üliõppijatele loengut pidanud ning valis ka teema vastavalt. “Juhan Peegel ikka selle pärast, et ta on lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi ja töötanud ka Kuressaares ajalehetoimetajana. Meie õppisime tema lähenemist ajakirjandusele ning ta rõhutas ikka seda ajakirjaniku vastutuse olulisust. Praegune meediamaastik on nii palju muutunud, et meil on tekkinud niinimetatud “meediatöötajad” ja uudiste tegemine ei käi alati faktipõhiselt,” rääkis Lauristin.

Ta märkis, et loeb meeleldi läbi kõik suuremad väljaanded, kuid klikimeediast hoiab teadlikult eemale.