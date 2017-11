Omanik tappis kutsika! Kuidas politsei karistas?

“Head lugejad, sulgege korraks silmad ja kujutage ette suvist Muhumaad. Täielik idüll – ilm on ilus, lapsevanem jalutab pangapealsel koos beebiga, noor kutsikas lustlikult nende ümber jooksmas ja maailma avastamas,” kirjutab oma blogis Eestimaa loomakaitse liidu juht Heiki Valner. “Korraga sõidab nende poole matkabuss, millelt kutsikas saab löögi ja vajub kokku. Mida teeb lapsevanem, kes noorele hingele eeskujuks peab olema? Viskab kutsika kraavipervele kadakate vahele! Normaalne? Otsustage ise.”

Õnneks ei pea noor koer seal kaua niutsuma, sest kohalikud toimetavad ta Andris Tamlehe juurde. Andris on suure südamega mees, kes hädalist naljalt hätta ei jäta.

Andris võttis kutsika enda hoolde ning toitis ja jootis teda. Kutsikas oli energiline ja mängis lastega. Kui leidja poeg hakkas nagist vaibaklopperit võtma, siis kutsikas ehmus ja puges Andrise juurde peitu.

Andris otsustas kutsika omanikud üles leida. Valesti tegi! Miks?

Paar tundi pärast seda, kui mees oli kutsikast pildi teinud ja pannud selle üles Muhu infosse, oli selgus majas, kes on kutsika omanikud.

Üks omanikest läks Andrise juurde kutsikale järele ja rääkis, et oli käinud Üügu panga peal koos lapsega jalutamas ning kutsikas oli matkabussilt löögi saanud ja elutult maha jäänud. Kuna ta ei tahtnud kutsikat lapsevankrisse panna, pani ta kutsika kadakate vahele maha.

Lubas minna veterinaari juurde

Kutsika omanik lisas, et läheb käib kohaliku veterinaari juurest läbi, et äkki on kutsikal sisemised vigastused ja peab ta magama panema. Järgmisel hommikul uuris Andris Tamleht kutsika omaniku naabrite käest, kas kutsikas jõudis ilusti koju, kuid naaber ütles, et omaniku sõnul olid koera sisemised vigastused nii suured, et ta tuli magama panna.

Pärast seda võttis Andris ühendust kohaliku veterinaariga, kes teatas, et temaga ei ole kutsika teemal ühendust võetud, ning arvas, et omanikel oli vaja kutsikast lihtsalt lahti saada. Andris pöördus ka Muhu valla endise veterinaari poole, kes samuti kinnitas, et temaga ühendust võetud ei ole.

Loomakaitseseaduse järgi on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ning välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast.

Karistusseadustiku § 264 võimaldab loomapidajat looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas.

ELL palus politseile saadetud avalduses seal toodud asjaolusid kontrollida ja kutsika saatuse välja selgitada – st millise arsti juures omanikud koeraga käisid – ning saada ka arstilt kinnitus selle kohta, et kutsikas eutaneeriti sisemiste vigastuste tõttu.

Kirjutasime oma tõsisest kahtlusest, et kutsikat ei ole arsti juurde viidud ja omanikud on koerast vabanenud muul viisil. Palusime karistusseadustiku paragrahvis väljatoodud tunnuste ilmnemisel algatada asjas kriminaalmenetlus.

Hinge närivad küsimused



Nii see asi jäi ja politsei mingit vastust ei saatnud. Olime aga järjekindlad ja tegime uue päringu. Sellele vastati väga lühidalt ja arusaamatult, et politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Kuressaare politseijaoskond alustas ELL-i avalduses märgitud asjaolude kontrolliks 30. juunil väärteomenetlust, mille käigus selgus, et koer hukati omaniku poolt ning nimetatud teo eest karistati menetlusalust isikut rahatrahviga.

Paraku on mul nüüd veel rohkem küsimusi, mis hinge närivad. Teatavasti ei tohi inimesed lemmikloomi ise tappa, vaid seda peab tegema veterinaar.

Miks see kutsika hukanud inimene seadustest kõrgemal seisab? Milline oli koera tervislik seisund ja vigastused, et ta tappa tuli? Kuidas kutsikas tapeti? Kes tuvastas vigastused või on kutsika hukanud omanik äkki selgeltnägija ja suutis ise diagnoosi panna? Miks algatati väärteomenetlus, aga mitte kriminaaluurimine, nagu seadus ette näeb? Kui suur rahatrahv koeratapjale määrati?