Puugitõbiseid mullusest kaks korda rohkem

Puugihaiguste kantsiks peetavas Saare maakonnas kasvas borrelioosi ja puukentsefaliiti haigestunute arv mullusega võrreldes tänavu kahekordseks.



Kui möödunud aasta jaanuarist septembrini läks maakonnas kirja 148 Lyme`i tõve ehk puukborrelioosijuhtu, siis tänavu ligi kaks korda rohkem– 279.

See moodustab Eesti tänavusest 1283 borrelioosijuhust enam kui kuuendiku.

Saaremaale kuulub pealinna ja maakondade andmeid koondavas tabelis kindel liidrikoht. Tallinnas registreeriti 251 Lyme`i tõve juhtu, Harjumaal 140 ja Tartumaal 114. Neljanda koha omanik on Raplamaa 68 haigusjuhuga.

Kui Eesti keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta on 97,5, siis Saare maakonnas pea üheksa korda suurem – 833.

Borrelioosi haigestumine suurenes Eestis võrreldes mullusega ligi 29%.

Puukentsefaliiti haigestus Saare maakonnas mullu üheksa kuuga kuus inimest, tänavu aga koguni 12.

100 000 elaniku kohta oleks haigestunuid seega 36. See on Eesti konkurentsitult kõrgeim näitaja, vabariigi keskmine on viis inimest sajast tuhandest.

Kuigi Tallinnas registreeriti entsefaliiti koguni 22 korral, on seal haigestumus 100 000 elaniku kohta 5,2. Harjumaal täheldati puukentsefaliiti kümnel korral – seega oli tõbi 6,5 elanikul 100 000-st.

Puukentsefaliiti haigestuti mullu Eestis 71 korral. Võrreldes möödunud aasta 9 kuuga suurenes haigestumine tänavu 7,6% võrra.