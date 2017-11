Saaremaa golfiklubi uus president on Ahti Niitsoo

Saaremaa golfiklubi hooaja pidulikul lõpetamisel tunnustati paremaid mängijaid, valiti uus juhatus ja president, kelleks sai Ahti Niitsoo.



2018.–2019. aastal kuuluvad klubi uude juhatusse Aile Rahu, Tiiu Jõgi, Ahti Niitsoo, Igor Leemet ja Gabriel Sepp. Presidendiks hääletati juhatuse poolt kandidaatideks esitatud isikutest ülekaalukalt Ahti Niitsoo.

Ahti Niitsoo oli seni olnud Saaremaa golfiklubi kapten. Tema HCP on 13,3 ja golfi on ta mänginud kaheksa aastat. Ahti on ehitusettevõtja, kes mängib ka veteranide liigas korvpalli, sõidab jalgrattaga, naudib mäesuusatamist ja reisimist. Golfi mängib aktiivselt ka tema elukaaslane Edith Raja, kes võitis augustis Saaremaal toimunud BMW Eesti finaalvõistlused naiste klassis ja esindas Eestit BMW Cup 2017 maailmafinaalis märtsikuus Lõuna-Aafrika Vabariigis.