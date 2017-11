Saarlased lendavad usinalt, hiidlased mitte eriti

Suursaarte ja mandri vahelisi lende käitav Trans­aviabaltika võttis kokku oktoobri lendajate arvud, mis näitab, et Kuressaare suunal on reisijaid juurde tulnud, kuid Hiiumaa lendude täitumus püsib tagasihoidlik.



Lennuettevõtte esindaja Rene Must (pildil) tõi välja, et Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal oli täitumus 67% ja Tallinna–Kärdla–Tallinna liinil 36%.

“Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Kuressaare suunal reisijate arv kasvanud, kuid Kärdla suunal kasv puudub,” tõdes Must.

Ta viitas seejuures asjaolule, et Kärdla liini lennureisijate arvukust mõjutab lennuväljal puuduv täppismaandumise seade ILS, mis aitab lennukil ohutult maanduda.

“Kehvade ilmade korral puudub püsielanikel kindlus lennuki graafikujärgse väljumise osas ja kui reisija on kord juba kokku puutunud hilineva väljalennuga, eelistatakse pigem mere- ja maismaatransporti, mis on küll oluliselt aeganõudvamad, kuid kindlamad,” tõi Must välja Kärdla lennuliini kasina täitumuse põhjuseid.

Oktoobris teenindas Transaviabaltika Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil 53 lendu, reisijaid oli 1359. Tallinna–Kärdla–Tallinna liinil tehti samuti 53 lendu, kuid reisijaid oli vaid 715.

Sügistalvise madalhooaja ergutamiseks tõi Trans­aviabaltika oma kodu­lehel detsembri lõpuni müüki soodsamad lennupiletid.