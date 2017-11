Salme saab ketasgolfi raja

Kümnenda alalise ketasgolfi mängimise paigana on valmimas üheksa korviga rada Salmel. Salme raja rajamise eestvedaja Kristjan Treirati (fotol) sõnul on korvid paigaldatud ja praegu käib viskealade tegemine.



Suure Tõllu raiesmikul ja koolimaja ümbruses kulgeval rajal on kaheksa korvi maapinnal ja üks Treirati kinnitusel suisa puu otsas.

Salme on järjekordne näide Saare maakonnas tormiliselt levivast ketasgolfi harrastusest. Praegu on Muhus võimalik mängida Tamsel ja Liival. Saaremaal saab mängida Pöide, Leisi, Valjala, Kuressaare Musumänniku, Kudjape, Karujärve ja Mändjala rajal ning üsna pea lisandub siis ka Salme. Lisaks panevad huvilised aeg-ajalt üles ajutisi korve. Nii on mängida saanud nii Kõrkkülas, Kärlal kui ka Titerannas. Samuti on talvel võistlusi korraldatud ka linna spordikeskuses.

Saaremaa kohalik klubi Rähnid kuulab praegu maad ka laste ketasgolfitrenni avamiseks. See saab teoks juhul, kui on koolide ja laste huvi ning vanematel mängijatel võimalust neid treenida. Mitmest koolist on tulnud ka ettepanekuid radade rajamiseks koolide juurde.

Suure tõenäosusega saab järgmisel aastal Karujärvel peetavatel võistlusel näha ka Eesti tippmängijaid.