Tänasest seisust, ilma peenutsemiseta

“Minu kaitseväes teeninud tütar ütles kord sõnad “Isa, see asi ajab mul s… keema”,” kirjutab madrus Mart Saarso, kes kandideeris kohalikel valimistel Saaremaal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas. “Ärge süüdistage noort inimest ebaviisaka sõnastuse pärast. Ta kasutas kõiki emakeele võimalusi, et kirjeldada oma pettumust, just nimelt pettumust, pettumust riigis ja süsteemis, mis nii kergel käel rahvast petab.”



Asja juurde. Ma möönan, et uus ja suur Saaremaa vald on midagi enneolematut, kuigi jah, oblastite aeg on ka üle elatud. On arusaadav, et omletist muna tegemine on võrdlemisi keerukas, kuid siiski… “Kaadrid otsustavad kõik,” ütles juba suur Lenin.

Ja kui kaadrid otsustavad kõik, siis lubage küsida, kes on see kaader ehk moodsas kõnepruugis personal. Personal on see seltskond, kes suutis valijaid veenda, et nemad ja just nemad viivad Saaremaa elu helgesse tulevikku, lubades seda, mis niikuinii tuleb ja ka seda, mis kindlasti ei tule. Eesmärk pühitseb abinõu, teadagi.

Valitute esimene ülesanne



Valitute esimene ülesanne oli määrata iseendale palgad, et raske töö saaks vääriliselt tasustatud. Kaadrid ju otsustavad.

Saaremaa kodaniku keskmine palk jääb tänase seisuga alla üheksasaja euro, mis on riigi kahe kõige madalama hulgas. Viimase koha eest võistleme hiidlastega, olgu ääremärkusena öeldud. Sellele vaatamata ei kõhelnud teie, kallid saarlased, valitud volinikud kehtestamast endale töötasusid, mis ületavad enam kui neljakordselt keskmise saarlase palga.

Kui see teile sobib, siis pole mul pretensioone. Isiklikult lootsin ma, et neid numbreid välja hõigates meenuvad ka need inimesed, kes heas usus oma hääle andsid. Küllap kõnetatakse neid taas enne järgmisi valimisi, aga vaevalt varem. Lähitulevik toob meie ette järgmise ja mitte vähema tähtsusega ülesande. Me peame paika panema vallavalitsuse ja ka nende palgad. See on keerukamgi ülesanne. Elu on näidanud meile kahte asja. Esiteks on olemas vanad kogenud spetsid, kes mõistavad maad mõõta, kodanikega suhelda ja üldse teavad, kuidas elu käib. Teiseks on eraülikoolides küpsetatud noored spetsialistid, kes teavad sõna “põld” tähendust vaid läbi eurodirektiivi vigase tõlke.

Mu isiklik kogemus on järgmine. Olles Eesti mereakadeemias rektori nõunik ja kuuludes rektoraati, olin ühel hetkel ületamatu ülesande ees. Kui tahame, et mereakadeemias oleks magistriõpe, peab rektoril seaduse järgi olema vähemalt doktorikraad. Lasime toonase rektori, rahvuselt kõinlase Jüri Lemberiga silme eest läbi kõik eesti soost kaptenid ja vanemmehaanikud. No mitte ühel ei olnud doktorikraadi. Järeldus: Eesti mereakadeemiat võib (sic!) seaduse järgi juhtida keraamik, filoloog, kes iganes, aga mitte meremees…

“Spetsialistid” teavad paremini



Loetud aastad tagasi kohtusin kesapõllul kahe kena neiuga, kes olid PRIA palgal. Jutt oli ühest põllumassiivist (on selline tobe väljend). Selle “massiivi” keskelt läksid läbi traktori jäljed, sest talve lõpul veeti sealtkaudu metsa välja. “Spetsialistid” tuvastasid, et see on tee ja kahel pool teed olevat kesas põllumaad üheks “massiiviks” mõõta ei saa. Seletasin neidudele, et vaadake, panen adra ühest otsast maasse ja künnan teise serva – ongi üks põld. Need traktorijäljed on ju ajutised. Ei. Nemad on õppinud spetsialistid ja teavad paremini.

Kontsakingades “spetsialistid” lahkusid enesekindlalt. Ma jäin põlluservale ja mõtlesin, et kena on elada Eestimaal, sest mul on kuuris küllalt puid, et saun soojaks kütta, ning sahvrist leidsin ka kodumaist madala aktsiisiga maksustatud õlut. Lõin käega, õigemini vihaga turja ja tundsin elust Eestimaal siirast rõõmu.