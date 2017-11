Vald toetas terviseraja uuendamist

Saaremaa vallavalitsus rahuldas Saaremaa spordikooli taotluse eraldada reservfondist Kuressaare tervisepargi radade hakkpuiduga katmiseks 1700 eurot. Ülejäänud raha tuleb spordikooli eelarvest ja rahaliselt on lubanud toetada ka SA Eesti Terviserajad.



Kuressaare Tervisepargi radade aluspõhju ei ole uuendatud pea 15 aastat ning viimased 3–4 aastat on oldud freesmasina järjekorras. Oktoobri lõpus ja novembri algul tehti vajalikud tööd veel lisaks Karujärve radadel.

Tööde viimase etapina on vaja freesitud pinnas hakkpuiduga katta. Esialgse prognoosi kohaselt kulub hakkpuitu rajale umbes 180 m3 ehk kuus konteinerit. Hakkpuiduga varustamise osas on kokkulepe saavutatud Kuressaare Soojuse AS-iga ning ühe kuupmeetri hind on 13,2 eurot (koos käibemaksuga). Kokku läheb hakk­puit maksma 2400 eurot, millele lisandub veel tehnika kulu.

Saaremaa spordikooli majandusjuht Kalev Kütt ütles, et töödega tahetakse lõpule jõuda juba kolmapäeval. “On võimalik juba jooksmas käia, kuigi mõned märjad kohad jäävad,” lausus ta.