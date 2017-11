Vallalehe nimele korraldatakse konkurss

Vallavalitsuse istungil otsustati korraldada hange Saaremaa valla infolehe väljaandmiseks 2018. aastal ja kuulutada välja lehe nimekonkurss.

“Kevadest peale on vallalehe teemat arutatud korduvalt omavalitsuste ühinemise kommunikatsioonikomisjoni koosolekutel, samuti juhtkomisjoni koosolekutel,” rääkis pressiesindaja Kristiina Maripuu, lisades, et arutelu tulemusel jõuti järeldusele, et vähemalt esimesel aastal on otstarbekas jätkata praeguse linnalehe Kuressaare Sõnumid formaadiga.

“Seega peaks neljaleheküljeline vallaleht ilmuma kaks korda kuus ja jõudma tasuta igasse Saaremaa postkasti. On tõenäoline, et neli lehekülge jääb Saaremaa vallavalitsuse info jaoks väheks ja vaja on muidki ümberkorraldusi, kuid siin toobki esimene aasta selgust ja järgmise hanke saab teha juba pikema perioodi peale kui üks aasta,” ütles Maripuu.

Ühinemise kommunikatsioonikomisjon on algusest peale olnud seda meelt, et võimalusel võiksid jätkata ka senised vallalehed, seda seisukohta on toetanud ka juhtkomisjon. Nii ühinemise kommunikatsioonikomisjon kui ka juhtkomisjon leidsid, et uuele väljaandele nime leidmiseks tuleb korraldada konkurss. Nimeettepaneku pikkuseks peaks olema kuni kolm sõna ja iga autor saab esitada kuni kolm ettepanekut.

Soovitavalt võiks ettepanekule lisada ka lühikese selgituse nime sobivuse kohta. Ettepanekuid oodatakse 8. detsembrini.