JUHTKIRI: Laske marti sisse tulla!

Täna on mardilaupäev. Kui paljude praeguste täiskasvanute jaoks kuulus lapsepõlve kindlasti komme marti või kadrit joosta, siis suur osa tänapäeva poisse ja tüdrukuid on sellest tavast üksnes kuulnud. Siiski võib suuremates asulates üksikuid santijate seltskondi veel kohata. Veel hoitakse mardi- ja kadripäeva tähistamise tava elus ka väiksemates kogukondades, kus omavahelist läbikäimist rohkem ja suhted sõbralikud.

Tõsi on aga, et mardiks-kadriks kippujaid on aasta-aastalt aina vähem. Eks nende hulk olene mõnevõrra sellestki, kui lahkelt külalised vastu võetakse. Miski pole parem viis martide või kadride õhina jahutamiseks kui suletuks jäävad uksed.

Kui meie suhtumine omaenda traditsioonidesse üha leigemaks muutub, pole imestada, kui uued imporditud tähtpäevad laste ja noorte seas aina popimaks muutuvad. Eriti kui atribuutika on kirev ja äge ning maiustuste saamiseks piisab, kui uksel pererahvalt nõuda: “Komm või pomm!”