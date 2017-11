KÜLA LOOD: Kaarma kant valib uusi külavanemaid

Kahes endise Lääne-Saare valla külas valitakse selle kuu lõpus uus külavanem, oktoobri lõpus sai külavanema ka seni ilma selle ametimeheta läbi ajanud Upa küla.





“Osa külavanemaid ongi pikalt jäänud, oleks vaja uusi vaatenurki ja aktiivust,” ütles Lääne-Saare kogukonnakogu liige Tõnu Munk. Uue külavanema saavad Uduvere, kus seni küla juhtohje hoidnud inimene kolis ära mandrile, ja Kaarma küla, kus tekkinud noor ja hakkaja seltskond soovib ise külaelu vedama hakata. Praegusel Kaarma külavanemal Maire Travel jääb edaspidi koormust vähemaks, sest jätkuvalt jäävad tema õlule Asuküla ja Kuke küla esindamine.

Munk rääkis, et uues suures vallas on väikeste kogukondade aktiivsus väga tähtis, et silma paista. “Peame aina rohkem siin ise hakkama saama,” sõnas ta.

Tõnu Munk, kes on kümme aastat osalenud esmalt Kaarma ja seejärel Lääne-Saare valla volikogu töös ning juhtinud viimased aastad volikogu külaelukomisjoni, märkis, et Kaarma kandi külades on inimesed muutunud aktiivsemaks. 10–15 km kaugusele Kuressaarest kerkib järjest uusi elamuid ja inimesed otsivad tegevust. “Siia on kolinud uusi aktiivseid peresid, kes tekitavad oma pealehakkamisega lausa konkurentsi ja innustavad sellega ka ülejäänuid tegutsema.”

Külaelukomisjoni liikmena tõi Tõnu Munk supernäitena välja Lümanda kandi Leedri ja Karala küla, milliseid Kuressaare ümbruses kindlasti ei leia. Linnaga piirnevad külad on Munga sõnul tavaliselt üsna mugavad, sest linna hüved on käegakatsutavas kauguses. “Neis külades ei ole inimestel huvi eraldi koos käia,” nentis Munk. “Upal ei olnud aastaid isegi külavanemat ja tundub, et neil polnud ka vajadust selle järgi.”

Kiratsi poodi ja külamaja pidava Munga sõnul on külamajas viimasel ajal sagedaseks teemaks Uduveres Saia ristis asuva vana väetiseküüni spordihallina kasutuselevõtmine. 600 m2 suuruse põrandapinnaga hall on sobiv petangi talvistes tingimustes harrastamiseks, kuid sellega asi ei piirdu. Petangis kunagi Eesti meistriks kroonitud Munga sõnul saab hallis edaspidi harrastada ka teisi alternatiivspordialasid, nagu vibulaskmine, kurn, ketasgolf jmt.

“Kino saab seal ka näidata,” sõnas Munk, kelle sõnul on MTÜ Kaarma Külad aktivistid soetanud juba soojapuhurid ja kavatsevad küsida oma plaanide elluviimiseks toetust eelseisvast LEADER-meetme taotlusvoorust.

Upa külavanemaks sai Annela Näälik



Seni ilma külavanemata läbi ajanud Kuressaare külje all asuv Upa küla valis külavanemaks naaberkülast Tahulast pärit Annela Nääliku.

“Jaanitulel otsustasime, et külal võiks olla üks ametlikum eestvedaja, inimene, kelle poole saaks pöörduda, kui külas on mingi probleem,” ütles ainsa kandidaadina 26. oktoobril ametikooli ruumes ühehäälselt külavanemaks valitud Annela Näälik, kes ühtlasi on ka Lääne-Saare kogukonnakogu liige Tahula-Vaivere kandist.

Elanike soovil tegutseb nüüdseks juba Upa Facebooki grupp, mille kaudu saab operatiivselt kõikvõimalikku teavet jagada.

Tahulast pärit Annela Nääliku sõnul ta Upa külas tegelikult veel ei ela, kuid käib selle elanikega läbi ning on seotud küla rõõmude ja muredega. “Ehitan praegu kodu ja plaanin sinna kolida järgmise aastanumbri sees,” lausus külavanem.