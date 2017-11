KÜLA LOOD: Vintri küla Sõrvemaal hakkab selga sirgeks ajama

Sõrves asuv Vintri küla taastab enam kui kümme aastat tagasi laiali läinud külaseltsi, et ühendvallas oma hääl kuuldavaks teha.

Vintri külavanem Viljar Lõbus ütleb, et seoses suurvalla moodustamisega tuleb end kokku võtta ja märku anda, et ka siinmail ollakse ja elatakse. Siiani polnud Vintri elanikel vallamajas oma vajaduste pildile toomisega probleeme, sest samas külas elab Salme vallavanem Kalmer Poopuu, kes jagas ka külaelanikele infot ja hoidis neid olulisega kursis.

Külaseltsi asutamisega käsikäes on vintrilastel tekkinud plaan rajada külakeskus, et korraldada kokkutulekuid ja kõiki teisi üritusi. Siit pärit rahvas on oma juuri ja vanematekodu uuesti väärtustama hakanud.

“Noori hakkab uuesti tulema, külas on jälle kaks väikest last,” sõnab Lõbus. Vahepeal oli tema sõnul aeg, kui kodust laia ilma läinud noorem põlvkond sünnikodu eriti ei külastanud. “Nüüd käiakse rohkem, tahetakse üha sagedamini siin olla, leitakse, et see on väga kena ja turvaline paik,” räägib Viljar Lõbus. “Ring on nagu täis ja hakkab jälle looma.”

Noori hakkab tulema



Enam kui 10 aastat tagasi laiali läinud külaseltsi taasasutamine kulub ära juba seetõttugi, et pärast sügisesi valimisi uue valla volikogus opositsiooni jäänud Kalmer Poopuu peale ilmselt enam endisel määral loota ei saa. Samas ei andnud vallajuhiga elupaiga jagamine külavanema sõnul Vintrile mingeid eeliseid. Pigem oli vallavanem kodukülaga seonduvalt surve all. “Kõik ju teadsid, et ta siin on, ja kui ta midagi Vintriga seoses ka välja pakkus, siis mõnele võis see kohe tunduda korruptiivne,” räägib Viljar Lõbus. “Tegelikult ei saanud me teistest midagi rohkem, sarnaseid mustkatteid nagu meil, tehti üle valla.”

Igapäevaselt on külavanema sõnul põhiline, et talvel oleks lumi lükatud ja teeääred võsast puhtaks hoitud. “Ega elamine siin kerge ole, väga palju on vaja sõita, eriti laste­aialapse või koolis käiva noore lapsega,” lausub Viljar Lõbus. “Peab ikka mitu autot majas olema, et sa noortega siin hakkama saad.”

Vintri küla merepoolne ots on küllatki omanäoline paik, kus mere ja majapidamiste vahele jääb paarikümne meetri laiune pöetud muruga puhver, mille kaldapoolses küljes kasvavate lehtpuude vahelt avaneb elanikele aastaringne merevaade. Selge ilmaga paistab isegi Lätimaa Kolka nurk koduõuele kätte.

Külavanem räägib, et Vintri küla võlu seisneb merevaates, mis hoiabki inimesi siin paigal. Meri on tuhandenäoline, nagu ütleb laulusalm, ja tema ilme võib tunni-paari jooksul tundmatuseni muutuda. Nüüd, aasta lõpus, kui päike käib madalalt, joonistab päikeseloojang Viljari sõnul mereveele võrratult ilusaid varjundeid. Koduuksest vähem kui saja sammu kaugusel seisab kaldal külavanema paat, millega võib suvalisel ajal kalavetele kõhutäie järele seilata. “See oleks lausa patt, kui siin kalal ei käiks,” nendib Viljar Lõbus, kelle sõnul saab Vintri alt peale lesta vahel ka lõhet ja siiga püütud.

Vanajumala seljataga



Kurjade plaanidega inimesi Vintrisse üldiselt ei satu ning elu on siin varguste ja pahanduste puudumise tõttu turvaline, nagu vanajumala selja taga, ent tuuled ja tormid võivad oma võimu näidata suvalisel ajal.

2005. aasta jaanuaritormi ajal jõudis üleujutus elamutele üsna trepi alla ja eks merevee kerkimise oht jääb kliima soojenedes ka Vintrit kollitama edaspidigi. Sellist rüsijääd, nagu Soela väina ääres, Vintri rannikul õnneks ei teki. Kaldast üksjagu eemal asub võimas liivajoome, mis rüsijääl hoo maha võtab. “Kaldale see ei jõua,” lausub Viljar Lõbus.