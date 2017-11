Kutsikatapja pääses rahatrahviga

Politsei hinnangul polnud piisavalt tõendeid, et tänavu juunis Muhus oma kutsika tapnud koeraomaniku teo kohta kriminaalmenetlust alustada.



Eilse Saarte Hääle arvamusleheküljel ilmunud loos kirjeldas Eesti loomakaitse liidu juht Heiki Valner, kuidas suvel sai Muhus omanikuga koos jalutanud kutsikas matkaautolt löögi, omanik jättis aga viga saanud loomakese tee äärde vedelema. Kui kutsika enda hoolde võtnud mees samal päeval koera omaniku leidis ja loomakese talle üle andis, lubas omanik kutsika veterinaari juurde kontrolli viia. Seda ta siiski ei teinud ja hukkas kutsika ise juba samal õhtul.

Kuigi Valneri sõnul tulnuks sellise teo puhul alustada kriminaalmenetlust, politsei seda siiski ei teinud.

“Kriminaalkaristus on ette nähtud looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest, kui see on toime pandud avalikus kohas või julmal viisil,” põhjendas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar. “Käesoleva juhtumi puhul ei ole üheselt tõendatud, et looma tapmine toimus julmal viisil või avalikus kohas.”

Antsaare sõnul algatati juhtumi asjaolude selgitamiseks väärteomenetlus. Kutsika omanikku karistati loomakaitseseadusega keelatud teo toimepanemise eest rahatrahviga, mille suurus on kuni 200 trahviühikut.

“Igal juhul on tegemist kahetsusväärse, üheselt taunitava juhtumiga,” tõdes Rainer Antsaar.