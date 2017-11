Lossis saab näha Sõmera Kodu asukate loomingut (+GALERII)

Eile avati Kuressaare linnuse peakorruse näitusesaalis näitus Sõmera Kodu psüühilise häirega asukate töödest.



13 autorilt on näitusel väljas nii maale kui ka käsitööd, samuti luuletusi. Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares ütles, et väljapaneku eesmärk on kutsuda inimesi märkama enda ümber ka neid, kes on ehk mõnevõrra teistsugused, ja neid ka abistama, kui nad mingil põhjusel ise toime ei tule.

Taieseid on näitusel väga erineva tasemega, nõnda nagu on erinevad ka nende autorid, kelle seas on näiteks inimene, kes on kunagi isegi kunstnike liitu kuulunud ja mitmeid näitusi teinud, kuid nüüd veedab oma elupäevi Sõmera Kodus.

Näitus jääb avatuks 10. detsembrini.