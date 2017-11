LUGUSID ETTEVÕTLUSSAARELT: Töö-ööpäev?!

Õhtu on kulunud märkamatult, oleme kohalike sõpradega läbi käinud mitmed Moskva tippbaarid, kus kohalikud spetsialistid on seganud imelisi kokteile meie džinnist.

Kella kahe ajal hommikul huvituvad meie kõrval istuvad inimesed joogist, mille baari­omanikule kingituseks jätame. Paratamatult peame neile valama tilgakese või kaks degusteerimiseks. Lauas istujad ei ole kiidusõnadega kitsid. Räägin neile meie saare ainulaadsest loodusest, kohalike kadakamarjade eripärast ja müstilistest ürtidest, mida jooki oleme seganud. Peagi jätame siiski hüvasti, hommikusöögilauas ootab kohtumine investoriga, liiga kauaks ei sobi “tööle” jääda.

Ettevõtja jaoks on mõiste “tööaeg” müstilise tähendusega sõna niikuinii, aga joogitööstuses on olukord veel markantsem. Kui lisada siia veel fakt, et meie kergelt ebatüüpiline vennaskond – moekunstnik, finantsist, ajakirjanik, IT-mees, disainer, innovatsiooniekspert – tegeleb kõik veel ka teiste töödega, siis on selge, et ametiühingute tegelastega me esialgu tööaegade teemal vestelda ei sooviks.

Ettevõtte käivitamine on tore ja põnev, aga millestki on vaja ju ka elada. Seega tuleb aega näpistada kõikjalt, kust võimalik. Õnneks on meist pooled vabakutselised, seega ei oota keegi inimeste asumist kontoriruumides kella üheksast viieni.

Ise avan tavaliselt arvuti Kuressaare Edukontoris kella kaheksa ajal hommikul. Kui ma just kuskil reisimas ei ole.

Täiesti normaalsed on lõunad, kus degusteeritakse mõned džinnid, nagu näiteks möödunud nädalal Veskis, ja tööpäevad lõpevad… vastavalt vajadusele. Suurest meeskonnast on tohutult kasu, kuna päevatööd tähendavad, et kogu aeg ei saa me kõik tegeleda džinniga. Kuigi tahaks. Teiselt poolt tähendab see näiteks ka seda, et meie esmaspäevaste videokohtumistega ühineme just sealt, kus parasjagu oleme – lapse klaveritunnis või tennisetreeningul, laeval või konverentsisaalis.

Nädalavahetusest on saanud tinglik mõiste. Möödunud laupäeva õhtul kirjutas vana sõber Soomest. Ta sõnum on lühike: olen valmis investeerima Lahhentaggesse ja olen ehk leidnud teile ka suurostja. Pühapäev möödub planeerides – kuidas teenindada suurtehingut? Kuidas varuda novembris saare ürte, mida maailmaturul ei müüda? Maa ei ole veel jääs, ehk saaks veel midagi korjata?

Võimaliku suurtehingu taustast ja detailidest räägime sõbraga esmaspäeva õhtul kella kümne ajal, meeskonnatööna valminud pakkumine läheb kliendile keskööl.

Kas tehingust asja saab, seda ei tea me ilmselt veel mõnda aega, aga Moskva kõrvallauas istunud inimestest tuleb Peterburi baariomanik meiega kohtuma veel enne, kui aasta läbi, ja ta meeskonna tulevase suve reis on kindlasti Saaremaale.

Tarmo Virki