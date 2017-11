Meretuulepargi eestvedajad utsitavad riiki

Saaremaale plaanitava hiiglasliku meretuulepargi rajajad utsitavad valitsust takka, et viimane neile lubade saamise teekonna alustamiseks rohelise tule annaks.



Saare Wind Energy OÜ nime taha koondunud ettevõtjad soovivad ehitada Saaremaa läänerannikule 100 tuulikuga meretuulepargi, mille maksumus oleks 1,7 miljardit eurot.

Postimees kirjutas, et nagu teada, on tuuleparkide ehitusloa saamine väga keeruline ja aeganõudev protsess. Näiteks palju avalikkuse tähelepanu pälvinud Hiiumaa meretuulepargi lubade taotlemine algas juba 2006. aastal, kuid ehitustegevuse alustamisest pole veel juttugi.

Saare Wind Energy juhatuse liige Veiko Väli märgib kirjas valitsusele, et nende planeeritava tuulepargi menetlemine on praeguseks kestnud juba kaks ja pool aastat, kuid pole samuti veel kuhugi jõudnud.

Seega paneb ettevõte valitsusele südamele, et nad võtaksid lähiajal päevakorda punkti, millega käivitataks Saaremaa hiigeltuulepargi hoonestusloa menetlemise algatamine.

Ta juhtis tähelepanu, et menetluse algatamine ei tähenda kaugeltki hoonestus- ega ehitusloa väljastamist, vaid see on alles ametliku protsessi kõige esimene etapp tuulepargi ehitamise analüüsimiseks.

Konkreetsemalt on Saare Wind Energy eesmärk ehitada Saaremaa läänerannikust 10–27 kilomeetri kaugusele 1,7 miljardit maksev 100 tuulikuga meretuulepark. Iga tuulik oleks võimsusega 6 megavatti.

Tuulikud paigutatakse üksteisest 800–1100 meetri kaugusele. Plaan on kasutada tuulikutena Siemensi elektrituulikuid, mis võimaldavad toota elektrit tuulekiiruse 3–25 meetrit sekundis korral. Tuuliku torni eeldatav kõrgus on 102 meetrit ja ehitise maksimaalne kõrgus on kuni 180 meetrit merepinnast.

Tuulepargi aastaseks elektritoodanguks on kavandatud 2800 gigavatt-tundi, mis moodustaks näiteks 30,9 protsenti Eesti-sisesest 2015. aasta kogu elektritoodangust. Kõikide lubade olemasolul saaks tööd alustada kõige varem 2022. aastal.