Muhu Liival algab Konsumi uue hoone ehitus

Saaremaa tarbijate ühistu allkirjastas ehituslepingu osaühinguga Arens Ehitustööd Liivale uue kaubanduskeskuse rajamiseks.



Projekti kohaselt tuleb uude hoonesse pea poole suurema müügipinnaga Coop Konsum, lisaks apteek ja üüripind, mille kasutuselevõtu osas käivad veel läbirääkimised.

Otsus päris uus hoone ehitada tuli Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liikme Kalle Koovi sõnul sellest, et Liiva keskus on nagu “pudelikael”, kust tahes-tahtmata liiguvad läbi pea kõik Saaremaal ja Muhus elavad või saari külastavad inimesed.

Suvekuudel suureneb Liiva Konsumi müük pea kolm korda. “Meie tänane kauplusehoone on kitsaks jäänud. Tahame ju pakkuda meie ostjaskonnale meeldivat ja kaasaegset ostukeskkonda, laiemat sortimenti ja paremat teenindust. Praegusel poepinnal oli pikemat perspektiivi silmas pidades seda väga raske saavutada,” lisas Koov.

Ehituslepingu kohaselt valmib hoone hiljemalt mais 2018.

Pingutame koos ehitajaga selle nimel, et tuleval suvel teenindaks ostjaid juba uus Liiva kaubanduskeskus, kinnitas Koov. Täpsem avamispäevgi on mõttes paika pandud, kuid selle jättis ta targu veel välja ütlemata.

Arens Ehitustööd alustab ehitusega tänaseks lammutatud vana sidejaoskonna kinnistul küll lähipäevil, kuid sellegipoolest tuleb ehitajal pingutada ja teisalt loota ka ilmataadi toetusele, et planeeritud ehitustegevusega talvetingimustes graafikus püsida. “Pingutame ja anname oma parima, kinnitas ka Arens Ehitustööde juhatuse liige Olari Aavik.

Arens Ehitustööde 2017. aasta prognoositav käive on 2,5 miljonit eurot, seega on ta üks suuremaid ehitusettevõtteid Saaremaal. “Tegemist on võimeka ja areneva ehitusettevõttega. Hindame noorte meeste tahet anda endast parim,” tõi Kalle Koov välja ühe põhjuse, miks arendaja valis ehitajaks just Arens Ehitustööd. Projekti arhitektuurse osa on koostanud arhitektuuribüroo Asum Arhitektid ja konstruktiivse lahenduse Toorprojekt OÜ.

Sõlmitud ehitustööde lepingu maksumust pooled ei avaldanud, küll aga kinnitas Koov, et Saaremaa tarbijate ühistu investeerib 2018. aastal olemasolevate kaupluste uuendamisse koos Liiva Konsumi uue hoone ehitusega üle 2 miljoni euro. “Oleme üks 19-st COOP-i kaubamärki kandvatest ühistutest. Kindlasti on meie kaupluste külastajad tähele pannud uut kaubamärki meie kauplustel. Tuleva aasta lõpuks on kõigi meie kaupluste väliskujunduses kasutusele võetud kaubamärk Coop,” lubas Koov.

STÜ-l on Muhus ja Saaremaal ning Pärnus kokku 27 kauplust. Lisaks Saaremaa kaubamaja ja Saare Köögi kaubamärgi all toimetav tootmistsehh.