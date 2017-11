Muhus kütiti katkusiga

28. oktoobril lasti Tamse jahipiirkonnas Rootsivere külas aastane emis, kelle vereproov osutus SAK-positiivseks.



Eelmine katkusiga kütiti Muhus kolm kuud tagasi, 29. juulil, kuid sellel loomal tuvastati ka sigade Aafrika katku antikehad.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas nentis, et jahti peeti Muhus ka läinud nädalavahetusel, kuid seekord kütitud loomade hulgas haigeid ei olnud. Samuti pole tema andmeil muhulastele seni silma jäänud hukkunud metssigu.

“Aga eks teistes kohtades oli samamoodi. Leiti katk, siis oli tükk tühja maad ja seejärel lõi uuesti välja,” sõnas Kuningas ja lisas, et sigu on Muhus jätkuvalt ja mehed kütivad neid hoolega. “Sigu on isegi nii palju, et teevad veel pahandusi, erinevalt muust maakonnast,” tõdes ta.

Eile jõudis Muhu jahiseltsini ka kauaoodatud jahutuskamber, mille eraldas veterinaaramet. Teise kambri sai Laugi jahiselts.