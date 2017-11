Omanik tahab Pidula Forelli müüa või rendile anda

Kihelkonna kandis Pidulas on müüki pandud toimiv puhkekeskus. Saarepuhkus OÜ ehk Pidula Forelli omanik ja juht Ove Tamme (fotol) küsib puhkekeskuse eest 675 000 eurot.



Ove Tamme tõdes, et tegelikult on üleval nii rendi- kui ka müügikuulutus ja praeguseks pole müügikuulutus üleval olnud iseenesest veel nädalatki. Samas on paar kõnet huvilistelt isegi juba tulnud. “Hooaeg oli vaatamata “kehvale suusailmale” siiski hea ning 2018. aasta päringuid vaadates tundub, et järgmine aasta tuleb veel parem,” tunnistas Tamme.

Paraku tuleb aga valida, kuhu oma aega ja võimalusi suunata. Nimelt toimetab Tamme ka teise ettevõtte Wellmax Baltic’uga, mille mahud iga aastaga kasvavad.

“Toome Siberist lehise saematerjali ja anname sellele lisandväärtust Jõhvi tootmises,” kirjeldas ta. “Oleme selle ettevõttega gasellid ja eksportöörid ning mõne aasta pärast on meil seoses tootmise laiendamisega suuremad investeeringud plaanis.”

Tuli valida



Ettevõtja möönis, et igal alal ei jõua kahjuks endast sada protsenti anda ja seepärast sündis ka otsus tegutseda edaspidi rohkem puiduvaldkonnas. “Kui Pidula Forelliga mõistlikku tehingut ei tule, siis huvitavaid rentnikke leidub mitmeid ning koht saab uute inimeste ja ideedega kindlasti uue hingamise,” on ta veendunud. Nõnda soovitabki ta julgelt ühendust võtta kõigil huvilistel. “Vaatan kindlasti kõik pakkumised läbi.”

Kinnisvaraportaalis ülesriputatud müügikuulutuse andmeil on puhkekeskuses kõik vajalik turismiettevõtlusega tegelemiseks: sobilikud rajatised ja hooned majutuseks, toitlustuseks, ürituste korraldamiseks, kalapüügiks ja sportimiseks.

Kompleksi territoorium on 10 hektarit, mis võimaldab seal korraldada üritusi kuni 2000 inimesele. Kompleks asub looduskaunis kohas ümber selge allikaveega veskitiigi. Tiigil asub seejuures kaks saart, kuhu on ehitatud kolm puhkemaja ja saun. Lisaks jookseb territooriumilt läbi väike jõgi, mis 2016. aastal sai ümber kujundatud kalatreppideks.

Kõige täiega



Kompleksi kuulub 12 puhkemaja, söögisaal 100 inimesele, saunamaja peoruumi, suure terrassi, Soome sauna ning tünnisaunadega, kunstmurukattega spordiväljak koos teenindushoonega, kalapüügisild, tiik ja 20 kalastusbasseini, karavanide parkimiskohad ja suur telkimisala, laste mänguväljak, garaaž, laoruumid jm abihooned.

Tehinguga saab kaasa kõik vajaliku ettevõtlusega alustamiseks või sellega jätkamiseks. Uuele omanikule antakse üle nii kehtiv dokumentatsioon, domeen www.saarepuhkus.ee, toimivad kontaktid ning kogu sisustus ja inventar.