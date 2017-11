Omavalitsused otsivad lastekaitseosakonnalt abi

Mullu jaanuarist alates on sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnalt teavet, nõu ja abi otsitud Saare maakonnast 57 korral.

“Saaremaalt on meie poole pöördutud abi saamiseks, info küsimiseks või edastamiseks 57 korral ning me oleme olnud 13 juhtumi lahendamise juures,” ütles SKA lastekaitseosakonna Lääne piirkonna juht Irje Tammeleht. Need 13 juhtumit moodustavad tema sõnul pisut üle viiendiku ehk 21 protsenti kõikidest Lääne piirkonna juhtumitest.

“Nimetatud juhtumid on olnud üsna keerulised,” lausus Tammeleht.

Enim on Saare maakonna kohalikel omavalitsustel olnud tuge vaja nende perede osas, kus vanemal või vanematel on puudulikud vanemlikud oskused, lapsed on jäetud hooletusse ning kohalik omavalitsus on palunud tuge perele lapsest lähtuva juhtumiplaani koostamisel ning perele sobivate, toetavate meetmete leidmisel.

“On olnud ka mõned seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise kahtluse juhtumid,” märkis Tammeleht, lisades, et osakond on nõustanud ka Saaremaa kohalikke omavalitsusi, kuidas jääda lapse poolele, kui lapse vanemad ise on haaratud lapse hooldusõiguse jagamisse.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üleriigilist ennetus- ja koostööd erinevate valdkondade – sotsiaal-, haridus-, meditsiini- ja õiguskaitsevaldkonna – vahel.