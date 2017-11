PILTUUDIS: Tooma poodi ei tunne enam äragi!

Kuressaares Smuuli elamurajoonis asuva Tooma poe jaoks algab täna uus elu – nädalapäevad suletud olnud kauplus on saanud sootuks uue ja nüüdisaegse ilme.



Nutikust annavad värskenduskuuri läbinud poele juurde nutikassad, mis on Saaremaa tarbijate ühistu ehk Coop Saaremaa klientidele tuttavad juba kesklinnas asuvast Rae poest.

“Mina arvan, et inimesed ei tunne seda poodi enam äragi, kõik on ilus ja kaasaegne,” ütles ühistu kaubandusjuht Marika Mägi eile, päev enne kaupluse taasavamist. Tõsi, eile käis Toomas veel korralik sebimine ja sättimine, et kõik kaubad kastidest riiulitele saaksid.

Muutunud on vana hea Tooma pood tõepoolest palju. Tunduvalt laienenud on kaupluses näiteks värske puu- ja juurvilja valik ning nüüdsest pakutakse seal ka kohapeal küpsetatud pirukaid ja saiakesi, kaasa on võimalik osta kuuma kohvi ja varasemast laiem on ka sooja toidu valik. Ent uut on kaupluses veel ohtralt.

Mägi tõdes siiski, et kui kaubavalik on üldiselt laiem kui varem, siis tööstuskauba osa on harjumuspärasest võib-olla veidi väiksem. “Koolikaubad jätsime näiteks hetkel välja,” tõi Marika Mägi näite, kinnitades samas, et kui vajadus ja nõudlus on ikkagi olemas, siis on nad valmis sortimenti laiendama.

Tooma pood on taas avatud tänasest ja uksed tehakse lahti kell 10.