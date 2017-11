SJS 50: Lümanda mehed toimetavad tasa ja targu

Oma tegemistest kõnelevate Lümanda jahiseltsi liikmete jutust kumab läbi igihaljas rahvatarkus – tasa sõuad, kaugele jõuad.



Lümanda jahiselts on oma pisut enam kui poolesaja liikme ja 11 000 hektari suuruse jahialaga maakonna keskmiste hulgas. Kolmandik jahiala piirist kulgeb mööda mereranda. Ühtpidi tähendab see, et Lümanda mehed saavad pidada ka linnujahti, teisalt on rannikuala loomadele pelgupaigaks.

“Räägitakse, et sügisel hakkavad loomad lääne poole rändama. Meil siin lähevad nad ka looduskaitsealale lõpuks ära, päris mere äärde välja,” nendib seltsi juhatuse liige Jüri Maastik. Mati Tarkin lisab, et loomad ronivad ikka roogu, kuhu inimene väga ligi ei pääse. “Ilmselt on see ka jahisurvest tingitud, kui pikemat aega on ajusid tehtud. Roostik on ju koht, kus vähe käiakse ja kus neid on raske püüda. Küll nad leiavad sealt lõpuks rahupaiga. Seal on neil soojem, maapind on pehmem, mida tõnguda,” tõdeb ta.

Jutt käib siis ennekõike metssigadest, keda praegu Lümanda kandis peaaegu enam polegi. Kotlandi, Riksu ja Taritu kant on praktiliselt nullis, kinnitab Tarkin ja lisab, et Üru pool küljes on veel mõningad isendid liikvel.

Väikeulukijaht ei ole majanduslikus mõttes praegu jahimeestele kuigi atraktiivne, kuna nahkade eest makstakse nii vähe, et seda ei tasu kütitud loomalt isegi mitte nülgida. “Ilmselt on roheliste propaganda oma töö teinud, teiselt poolt suudavad tööstused ka teha juba selliseid karusnahalaadseid materjale, et looduslikku nahka eriti ei tahetagi enam,” räägib Tarkin. Populatsiooni ohjeldamiseks on aga väikeulukite küttimine jätkuvalt vajalik – nad hävitavad kõik, mis maapinnal kättesaadav, ja ohustavad linde.

Tarkin lisab, et väikeuluki küttimine on praegu mõnevõrra lihtsam, kuna metssigu enam peaaegu pole. “Varem ei raatsinud kütt, kes siga passis, kährikut nähes pauku teha – see hirmutas ümbruskonnast sead mitmeks päevaks minema. Nüüd pole probleemi – siga nagunii ei tule,” nendib ta.

Hirvepopulatsioon tundub seltsi esimehe Jalmar Raua hinnangul Lümanda maadel praegu isegi väiksem olevat kui eelmisel aastal. “Eks päris palju sai neist ära ka lastud ju. Ja teine asi on hundid – neil pole sigu enam söögiks. Iga nädal on meie kandis ikka hunti näha,” tõdeb ta. Jüri Maastik lisab, et üks mees avastas, et tal oli hunt isegi õue peal soolikaid otsimas käinud.

Ulukikahjudest toovad Lümanda mehed välja põhiliselt silorullid, mille kallal hirved maiustamas käinud. “Metsaga on meil suhteliselt hästi, kuna noorendikku väga palju ei ole. Metsad on nii kidurad, et vanagi ei kasva, mis siis noorest veel rääkida,” muigab Raud. Kuna Lümanda kandi maad on viletsad, siis vilja seal ei kasvatata ja põhilised on heinapõllud.

Maaomanikega on seltsi läbisaamine olnud mõistlik, aeg-ajalt mõni probleem ikka tekib, aga need on Raua sõnul lahendatavad. Ta märgib, et kartulipõlde kahjustavad hirved vaat et rohkemgi kui metssead. “Kevadel hakkavad pihta, pärast söövad pealseid. Metssiga võib vähemalt aastaringselt lasta, aga hirvega on nii, et kui ta suvel põllul on, siis vaata ainult pealt, kuidas sööb,” sõnab ta.

Üsna suur on Lümanda jahialal ka metskitsede arvukus. Seda on soodustanud pehmed talved. Krõbedamatel, ohtra lumega talvedel on loomade suremus suur. “Kits magab maa peal, kus ta saab sooja. Kui jääb lume peale, siis võtab kopsupõletik ta üsna kiiresti,”“ ütleb Maastik.

Lümanda seltsil on oma jahimaja, selle kõrval abihoone, kus saab jahisaaki käidelda. Sinna on paigaldatud ka seakatku ohjeldamise meetmete raames riigi poolt eraldatud külmkamber. Kütitud metssigade liha teevad mehed ise hakklihaks, osa suurematest ulukitest müüakse seltsi ülalpidamiskulude katteks maha.

Seltsi plaanide kohta ütlevad mehed, et jahimaja juures on kogu aeg kõpitsemist ja igal aastal on miskit ka ära tehtud. Tänavu näiteks sai majaesine tee mustkatte alla. Seltsi saavutustest rääkides mainivad mehed Martin Leedo eelmisel aastal lastud sokku, mille sarved on siiamaani ka Saaremaa suurimad.

Õige hundijaht käib ikka lumega



Kolmapäeval 1. novembril algas ametlikult hundijahihooaeg, mis kestab veebruari lõpuni. Saare maakonnas on lubatud küttida viis hunti ja jahti võib võsavillemitele pidada kõikides jahipiirkondades. Eestis kütiti läinud aastal 114 hunti, neist mandril 108.

Lümanda oli Üru ja Kihelkonna kõrval üks kolmest jahipiirkonnast, kellele sel suvel anti eriluba kahe hundi laskmiseks. Septembris kütitigi Viki kandis üks hallivatimees, teine luba jäi aga realiseerimata.

Jüri Maastik möönab, et ilma lumeta hunti ikka kätte ei saa. See peab olema juhuse asi. “Hundil peab siis eriti õnnetu päev olema,” muigab Jalmar Raud. “Ta on palju kõvem jahimees kui meie siin kõik kokku,” lisab Mati Tarkin. “Hunti naljalt ei peta.”

Maastik selgitab, et lipuliin peab ikka ümber olema, kuigi ka sellega on hunti raske kätte saada. Lumega on vähemasti näha, kus kriimsilmad liiguvad. Kui jälgede järgi on huntide asukoht kindlaks tehtud, siis piiratakse see ala lipuliiniga, misjärel hakkavad ajajad hunte küttide poole peletama. Hunt tuleb mõne meetri kaugusele lipuliinist, jääb sinna pidama ja hakkab piki liini lõksust väljapääsu otsima. Aga tegu on kavala loomaga ja nii mõnigi kord juhtub, et ta pääseb küttide pingutustele vaatamata minema. “Teed hulka tööd ära, aga näe, ta läheb ikka kusagilt nurgast välja,” ütleb Maastik.

Lumetul ajal lastud hundid on küti jaoks üldiselt õnnejuhus. “Mees passib jahitornis ja hunt tuleb süüa otsima. Aga seda juhtub harva,” nendib Tarkin. Raud lisab, et ka lagedal põllul on proovitud hunti tabada, aga enamasti on ta nii kaugel, et pihtasaamise võimalused on peaaegu olematud.

Kui palju siis Saaremaal ikkagi hunte on? “Vähem, kui arvavad jahimehed ja rohkem, kui riik arvab,” muigab Maastik. Tarkin tõdeb, et hunte nähakse ju kogu aeg, aga ega keegi tea, kas see on üks ja sama loom või on neid mitu. “Nende ööpäevane liikumisala on nii suur, et me ei saa öelda, kas hommikul valla ühes otsas nähtud hunt on seesama, keda teisel hommikul nähakse teises valla otsas, või on need erinevad loomad. Numbrit tal ju kõrvas pole.” sõnab ta.

Aga mis hunte Lümanda jahimaadel hoiab? Vana Suurissoo turbaraba meelitab, teab Raud. Seal on mitu aastat pesakonnad olnud. Praegu pole kutsikaid küll nähtud, üksnes suuri hunte. Aga see on neile hea elupaik, suur mets läheb ühest küljest Tehumardini välja, teiselt poolt ulatub kuni Mullutuni.

“Seal on sellised lodud ja puutumata alad, külasid pole, teid läheb vähe läbi,” räägib Tarkin. “Seal neile meeldib olla. Varem polnud siinkandis ka saakloomade puudust, seapõrsas oli hundi maiuspala. See on ühelt poolt hea koht pesitsemiseks, samas oli toit kohe kõrval. Sutrus ja Laumaa kandis (mets ja vana talukoht Suurissoo raba juures – toim) ulus hunt kogu aeg.”

Aga kui hundil metsas süüa väheks kipub jääma, siis tükib ta inimeste tagant haarama. Lümanda kandis on üsna palju lammaste murdmisi olnud, kuid nüüd on need jahimeeste sõnul vähemaks jäänud, kuna ümbruskonna lambapidajad on oma loomi hoolikamalt karjatama hakanud ja hoiavad neid mereäärsete karjamaade asemel kodu juures. Üksjagu on ehitatud ka päris korralikke aedu, mis hoiavad samuti kiskjad eemal.