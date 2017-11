JUHTKIRI: Ikka otse! Või siiski mitte?

Kuressaare Kudjape ristmiku ümberehitustöödest on möödas vaid loetud päevad, kui esimene mats on juba käes – eile hommikul vedelesid hiljuti rajatud ohutussaarel puruks sõidetud liiklusmärgid.

Keegi, kes ilmselt oli otsustanud Sandla poolt tulles linna sõita, ei pannud tähele, et sõidurada tuleb muuta, ja üritas otse sõita. Nii nagu varem seda teha võis.

Kel kiiruspiirangutest, teatavatest märkidest ja kehtivatest reeglitest ükskõik, sai varem ju muretult “täie lauluga” peaaegu Marientali ringristmikuni välja sõita.

Nüüd see enam ei õnnestu. Vähemalt sama hästi mitte. Eks see uue lahenduse üks eesmärke ongi – sundida juhte autol kiirust maha võtma.

On neid juhte, kes vastvalminud ristmikku kiruvad: et jälle üks “pudelikael” rohkem. Teised jällegi ütlevad, et ristmiku läbimine pole mingi probleem, kui sõidukiirus jääb lubatu piiresse.

Kas see esimene mats ka viimaseks jääb, eks saame näha. Pisut rohkem tähelepanu kulub aga liikluses marjaks.