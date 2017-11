Saare maakonnas on tänavu üheksa kuuga registreeritud koguni 279 puukborrelioosi juhtu. Kuigi statistika näitab, et meie maakond on puugihaiguste esinemisjuhtude arvult Eestis esikohal, on tervise valdkonnaga seotud inimesed borrelioosi diagnoosimise ja ravimise koha pealt eri meelt.

Elo Lember,

Orissaare perearst:



Loomulikult on Saaremaal rohkem borrelioosi kui mujal Eestis. Selle taga on meie soojad talved, samuti kannavad haigust edasi närilised. Puugihaigusi põdevaid inimesi ei ole aga nii palju, kui statistika näitab. Olen teistest ehk veidi erineval arvamusel, aga leian, et puukborrelioos on ülediagnoositud. Tõenäoliselt on asi diagnoosikriteeriumides –need tuleks üle vaadata. Sest näiteks ei oska me vereproovide põhjal öelda, millal puugihaigus on läbi põetud.

Minul oli sel suvel ainult üks analüüs, kus oli tegu n-ö värske borrelioosiga. Seegi ilmnes juhuleiuna, patsiendil kaebusi ei olnud. Kõigi ülejäänud proovide puhul oli tegemist läbipõetud borrelioosiga.

Arvan, et ajakirjandus on teinud meile kõigile karuteene: “tänu” meediale arvatakse, et borrelioos on tappev haigus – kaugel sellest! Enamasti on see iseparanev. Praegu on aga neid, kes arstile teatavad, et soovivad borrelioositesti teha, üle ühe. Teen neid teste inimeste ja iseenda rahustamiseks. Mina suudan seda raha poolest teha, ent see, mis me sinna analüüside alla paneme, on ju meie kõigi meditsiiniraha! Need testid ei näita sajaprotsendiliselt midagi, aga muudkui ravime inimesi antibiootikumidega. Teeme liigselt ravi. Kui kaugele võib sellega minna?

Nahaborrelioosi tuli minu praktikas suvel ette vaata et kord iga nädal. Mina leian, et nahaborrelioos ei ole see, millest peaks arstile nii väga teada andma. Nahaborrelioos paraneb ka ise, aga antibiootikumidega saab rutem.

Veel üks asi: kroonilist borrelioosi ei ole olemas. Kõik kaebused aetakse selle kaela, aga tegelikult on väsimus ja liigesevalud praegu sügisel hoopis teisest ooperist pärit teema.

Triin Nirgi,

Kuressaare perearst:



Puugihaigustesse nakatumist on Saaremaal tõesti väga palju. Osa inimeste puhul saab see diagnoos tõepoolest kinnituse, enamikul õnneks puugihaigust pole.

Inimestel on puuginakkuse ees suur hirm, kirjutatakse ju borrelioosist ja entsefaliidist meedias sageli. Kuna sümptomeid on puugihaigustel palju, peavad inimesed targemaks aegsasti arsti poole pöörduda.

Mina olen seda meelt, et kui inimesel on ikka kahtlus, et nahale tekkinud laik on puugihammustuse tagajärg, siis ta arstile tulekuga viivitama ei peaks. Telefoni teel on tohtril ju raske arvata, mille tõttu selline laik nahale tekkinud on. Samuti ei peaks lootma jääma sellele, et küll haigus ise üle läheb. Kui ikka on selge, et tegu on borrelioosiga, siis määrame ravi.

Tõsi, olen kuulnud küll arvamust, et borrelioos on ülediagnoositud, aga kas see paika peab, ma öelda ei oska. Enamikul inimesel on ju analüüsid võetud ja diagnoos pandud selle järgi.

Irina Dontšenko,

terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja:



Terviseameti epidemioloogide hinnangul on puukborrelioos ja puukentsefaliit Eestis pikemat aega endeemiliselt ehk pidevalt levinud haigused. Haiguste leviku ulatus sõltub haigustekitajaid ülekandvate puukide arvukusest, nakatunud puukide arvukusest ja nende ründeaktiivsusest.

Saartel soodustab puukide arvukuse suurenemist piiratud areaal (territoorium, kus nad kuhjuvad, ning hajuvus on väike), puukide täiendav sissetoomine rändlindude poolt (saared on lindude intensiivse rändetee alal), näriliste ja ulukite arvukus (need on puukide pärisperemehed ehk loomad, kellelt nad oma elutegevuseks vajalikku verd imevad).

Ka ilmastik on saartel mõnevõrra soojem, võrreldes mandriosaga: puukide ründeaktiivsus algab kevadel pärast pinnase soojenemist 5–7 plusskraadini ning eriti aktiivsed ründajad on puugi noored, nööpnõelapea suurused vormid.

Seega mõjutavad puuknakkustesse haigestumisi või registreeritud puuknakkuste arvu ühelt poolt looduslikud tegurid, nagu soojad talved, näriliste arvukuse suurenemine, põllumajanduslike jäätmaade pindala suurenemine, puisniitude võsastumine ning puukide levik linnaparkidesse ja koduaedadesse. Neile lisanduvad puuknakkustesse haigestumise tegelik tõus ja paranenud diagnostika. Kindlasti mängib oma rolli ka arstide teadlikkuse suurenemine.

Samas ei pruugi iga puugihammustus veel haigestumist. Oluline on, kas puuk kannab haigustekitajat või mitte. Oma roll haigestumisel on ka inimese individuaalsel vastuvõtlikkusel.