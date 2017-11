Muhu laululava ja Soela puhkemajad osalevad puitehitiste konkursil

15. korda toimuvale aasta puitehitise konkursile on Saare maakonnast esitatud kaks objekti – Muhu laululava ja Soela puhkemajad.



Hellamaal asuva Muhu valla laululava arhitekt on Terje Truumaa (Ösel Plan OÜ) ja pangajuht Erkki Raasukese tellimusel valminud Soela puhkemajad on projekteerinud Vahur Sova arhitektuuribüroost Teigar Sova Arhitektid OÜ.

Tänavusel konkursil on võistlustules 25 ehitist, lemmikobjekti poolt saab hääletada 13. novembri südaööni ja kõige rohkem moodnekodu.ee portaalis hääli kogunud objekt tunnistatakse rahva lemmikuks.

Eesti metsa- ja puidutööstuse liit korraldab aasta puitehitise konkurssi eesmärgiga tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.

Möödunud aastal osales Saare maakonnast neli ehitist. Kõige paremini läks Triigi laval, mis leidis žürii poolt tunnustust kogukondliku koostöö eest, mille tulemuseks on kvaliteetne avalik ruum.

Teadaolevalt on “Aasta puitehitise” konkursi peaauhind tulnud Saare maakonda kahel korral: 2014. aastal pälvis tiitli Eikla küla seltsimaja ja 2010. aastal arhitekt Mihkel Tüüri suvemaja Muhu saarel.

Võistluse tulemused kuulutatakse välja 15. novembril toimuval puitarhitektuurikonverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”. Võistluse korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.