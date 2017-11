Muuseumi juht valitakse nelja kandidaadi seast

Eile kuulas SA Saaremaa Muuseum nõukogu ära asutuse juhatuse liikme konkursil osaleva nelja kandidaadi nägemuse muuseumi tulevikust.



Sihtasutuse nõukogu esimees Tiia Leppik ütles pärast vestlusvooru lõppu, et kõik kandidaadid jätsid väga hea mulje. “Inimesed, kes kandideerivad, on enda jaoks väga hästi läbi mõelnud, mida nad tahavad ja millised arengud võiksid olla,” sõnas ta ja lisas, et lõplik otsus sihtasutuse juhatuse liikme osas tehakse esmaspäevaks.

Saarte Hääle andmeil käisid kuuest konkursile avalduse teinud kandidaadist vestlusel Saare maakonna muinsuskaitseinspektor Rita Peirumaa, endine Valjala vallavanem Aare Martinson, Saaremaa omavalitsuste liidu büroo juht Veiko Viil ja Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi teadur Kadri Tüür.