Õpilased kinkisid Leisi koolile Vikipeedia sissekande

Täna tähistab Leisi keskkool oma sünnipäeva. 9. klass otsustas sünnipäevakingiks sisuga täita Vikipeedias märksõna “Leisi Keskkool”.



Kooli koduleheküljelt saab kooli kohta piisavalt informatsiooni. Vikipeedias on aga koolide nimede taga tihti kirjas vaid mõni lause või kuiv fakt.

Leisi kooli 9. klassi õpilaste eestvõttel saab Leisi keskkooli kohta täna hommikust alates Vikipeediast lugeda nii kooli ajaloo kui ka hetkeseisu kohta, sealt leiab kooli medaliga lõpetanute nimekirja ja direktorid, kes kooli viimase enam kui poolesaja aasta jooksul juhtinud on.

Ära on toodud ka huviringid ja eraldi on esile tõstetud rahvatantsu, mis on meie koolis eriti heal järjel.

Peale selle leiab Vikipeediast täna hommikust alates ka sellised, seni sealt puudunud märksõnad, nagu Pammana rannakaitsepatarei, Leisi tuletõrjedepoo ja Triigi Filharmoonia. Olulist täiendust saab just ajaloo poole pealt Triigi sadama kohta Vikipeedias olev teave. Eraldi märksõna kaudu on sealt nüüd leitav ka Ratla roosa tamm.

Vikipeedia artiklid hoonetest ja Leisi koolimajast valmisid koolis õppetöö käigus, kuid loodetavasti on uuest infost kasu kooli ja Leisi kandi tutvustamisel ka laiemalt.

Leisi keskkooli 9. klassi õpilaste nimel Karoli Mägi, Heleri Jalakas, Kaidi Ükskask