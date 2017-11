PILTUUDIS: Uus edev vidin meelitab lapsi mänguväljakule

Kuressaare kesklinna mänguväljaku uus atraktsioon ahvatleb lapsi mänguväljakule mängima isegi uduvihmast ja hallist ilmast hoolimata. Masinast kostavad kaasahaaraval häälel juhised ja kuulutatakse välja ka võitja. Eilegi tuli pärast koolipäeva lõppu oma aega mänguväljakule sisustama kolm klassivenda, kes rõõmsalt uut mängu mängides värvilistel numbritel ja kujunditel ringi tatsasid.



“Ma käisin siin viimati tegelikult mitu aastat tagasi,” sõnas Illimar. Jarno ja Laur Erik kinnitasid, et nemadki tulid mänguväljakule selleks, et uut mängu katsetada. Kõik poisid leidsid, et tegemist on üpris vahva vidinaga. “Siin on igasuguseid erinevaid mänge tegelikult,” selgitas Laur Erik parajasti nupuvajutusega mängu vahetades.