Presidenditurniiril väideldi valimiste teemal

Vabariigi presidendi väitlusturniiri maakondlikus voorus olid parimad Kuressaare gümnaasiumi väitlejad.



“Tänases maailmas on argumenteerimise ja eneseväljenduse oskus üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste koosolekulaudade taga kui ka kaasaegses koolis,” ütles president Kersti Kaljulaid üleriigilist turniiri välja kuulutades.

Piirkondlikud voorud toimusid 3. novembril Kuressaares, Pärnus, Tartus, Narvas ja Tallinnas. 18. novembril on eelvoorude parimad kaheksa võistkonda oodatud lõppvooru, mis toimub Tallinna inglise kolledžis, ja võib juhtuda, et finaalväitlusel on kohtunikuks president Kaljulaid.

Kuressaares osales presidenditurniiril 11 võistkonda (kokku 39 õpilast), koolidest olid esindatud KG ja Saaremaa ühisgümnaasium ning väideldi teemal “Poliitkampaaniad koolides peaksid olema keelatud”.

Maakondliku turniiri kaheksa parimat tiimi on oodatud ka vabariiklikule lõppvõistlusele, kus väideldakse teemal “Võrdõiguslikkusesse uskuv Eesti naine peaks minema vabatahtlikult ajateenistusse”.

Suur tänu kõigile väitlejaile, kohtunikele, õpetajatele, abilistele, Eesti väitlusseltsile eesotsas Joosep Tiksi, Heiki Viisimaa ja Herman Kelomehega.

Marit Tarkin, turniiri korraldaja

Võistkonnad

• Võitja: KG 7 koosseisus: Gerly Ots, Jade Marie Laido, Raul Mets, Juhan Soon.

• Finalist: KG 6 koosseisus: Rahel Kirs, Jaanis Kannik, Sten-Erik Liiv, Richard Mõisaäär.

IV: KG 5 koosseisus: Sten Kongas, Maike Kadaja, Gretten Vaga.

V: KG 2 koosseisus: Risto Kaseorg, Eliisa Täht, Kevin Sild, Nete Jurask.

VI: SÜG 3 koosseisus: Melani Koov, Kätlin Ardel, Uku Pokk.

VII: SÜG 4 koosseisus: Gertrud Leiten, Lisanna-Lee Leiman, Liisa Õunpuu.

VIII: KG 3 koosseisus: Martin Leepere, Grete Jõgi, Rasmus Vendel.

Spiikrite esikümme

1. Gerly Ots, KG 7

2. Jade Marie Laido, KG 7

3. Eva Mihkelson, KG 1

4. Joosep Leemet, SÜG 2

5. Uku Pokk, SÜG 3

6. Richard Mõisaäär, KG 6

7. Liis-Marel Aak, KG 1

8. Rahel Kirs, KG 6

9. Risto Kaseorg, KG 2

10. Sten Kongas, KG 5