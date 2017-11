Raido Liitmäe jätkab vallajuhina

Muhu vallavolikogu valis eile ühehäälselt vallavanema postile tagasi Raido Liitmäe, kes kogus IRL-i nimekirja esinumbrina kohaliku omavalitsuse valimistel ülekaalukalt kõige enam hääli.



Muhu vallavolikogu aseesimees Jaan Kesküla ütles, et nii Raido Liitmäe kui ka vallavalitsus juba varasemast tuttavas koosseisus valiti tagasi väga üksmeelselt. Kohaliku omavalitsuse valimistel 295 häält kogunud Liitmäe oli ainus kandidaat vallavanema kohale. Liitmäe asemel tuleb asendusliikmena volikokku ettevõtja Erkki Noor.

Jaan Kesküla sõnul on Liitmäe hea vallavanem: “Muhu asjad lähevad väga hästi, usaldus ja toetus talle on tugev.”

Raido Liitmäe on Saarte Häälele varem öelnud, et kuigi Muhus võitis valimised võimul olnud erakonna Isamaa ja Res Publica nimekiri, ei aja Muhu volikogu enamus partei poliitikat. “Meie volikogu lähtub mitte partei poliitikast, vaid sellest, mis on Muhule kasulik, ja see joon jätkub kindlasti,” sõnas Liitmäe.