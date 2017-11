Rail Balticu hind jääks ka saarlaste kanda

“Austatud kaaslased, kas mäletate veel “222 kirja”? See oli meie ühiskiri riigikogule – et mitte öelda appikarje,” kirjutab Eesti kodanik, saarlasest ettevõtja Maria Kaljuste. “Kindlasti oli see aga meie kui kodanike palve oma rahvaesindusele, et ei ratifitseeritaks Rail Balticu rahvusvahelist kokkulepet.”



Selle palve taga on veendumus, et Rail Baltic (edaspidi RB) praegu plaanitaval kujul kahjustab jäädavalt nii Eesti loodus- kui ka majanduskeskkonda. Muidugi vajame paremaid ühendusi Euroopa suunal, aga mitte nii pöörase hinna eest. Selle kirja valis Eesti Kultuuri Koda käesoleva aasta kultuuriteoks Eestis.

See meile osaks saanud tähelepanuavaldus kosutab lootust, et mõistus ja arukus kunagi ikka võidavad ning RB-d sellisel kujul lõpuks ikkagi ei rajata. Et suured kahjud jäävad sündimata. Selleks tuleb aga võitlust, see tähendab selgitustööd jätkata.

Kultuuriteo auhinnaraha, 3000 eurot miinus maksud, otsustasime jätta kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust MTÜ arvele, lootuses et sellega saab veel midagi head teha, võib-olla isegi ise pirukaid osta järgmisel kohtumisel (irooniline nali selle kohta, kui ministeerium eelmisel meeleavaldusel ei andnud vastuseid ega täitnud meie lootust, see-eest pakkus aga pirukaid).

Ärge unustage, et teiste hulgas saadeti Riias RB-teemaliselt arutelult 18. septembril minema erialaspetsialistidest koosnenud Eesti vaatlejate delegatsioon.

RB dokumente välja ei anta – teatatakse, et need on salastatud. Riigikogu liige Artur Talvik on siiski saanud loa neid pabereid ministeeriumi ruumidesse kohapeale vaatama minna. Info jagamise õigus on siiski piiratud.

Ei ole enam peremehed



Üleeile ütles Artur Talvik majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist RB pabereid lugemast tulles, et paljudele otsustajate nimedele on peale veetud mustad “salastamiskriipsud”. Ehk siis käivitajad hakkavad end projektist “eemale tõmbama”, et hiljem poleks nemad vastutajad, kui kõik nässu läheb. Kõiki ei olnudki aga vaatamiseks välja pandud, lisas Igor Gräzin.

Me ei ole enam oma riigis toimuva üle peremehed. Millisel alusel saab ministeerium ehk täitevvõim keelata seadusliku võimu esindajal, parlamendi liikmel ja erakonna esindajal kogu rahva käekäiku puudutavate projektide avalikustamise? Kuidas on selline asi võimalik ja kas see on kirjas mingis seaduses, et seadusandliku võimu esindajad ei või teada nii oluliste dokumentide sisu, ehkki need on juba aastaid olnud rahvaliikumiste huviorbiidis? Sellisel juhul on ju tegu maffiaga, kes on riigi kaaperdanud. Aga seda tuleks igal pool valju häälega välja öelda.

Avaliku teabe seaduse § 35 ütleb, mida ja mis juhul tohib info kuulutada asutusesiseseks kasutamiseks, § 36 annab teada, mida ei tohi, § 41 annab ülevaate, milline on teabe asutusesiseseks tunnistamise kord. Ehk siis antud juhul tuleb konkreetselt lähtuda paragrahvist 35. Teabe asutusesiseseks tunnistamise alused: (1) Teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutuse­siseseks kasutamiseks mõeldud teabeks /—/ 3) teabe, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist.

Dokumendid avalikuks!



RB dokumendid tuleb teha avalikuks! Kui ministrid ütlevad, et neile on Läti ja Leeduga suhted olulisemad kui avalik asjaajamine, siis tuleb need ministrid välja vahetada.

Mis küll saab olla nendes dokumentides nii diskreetset, mis riikide vahelistele suhetele mõjuda saab? Ainult korruptsioon ja kõrgemate ametnike isiklikud huvid saavad olla diskreetsust nõudvate dokumentide põhjuseks.

Veel septembris kibeles Siim Kallas RB riikliku koordinaatori kohale, öeldes: “See on asi, mida ma hästi tean ja teha suudan. Saan kooskõlastada tegevust Brüsseliga, ajada asju Euroopa Komisjoniga.”

Tänaseks on ta loobunud. Mis sai soovist ja oskusest nüüd – kas tegemist oli liiga suure pahandusega? Või oli meepott juba jagatud?

Eesti maaülikoolis tänavu kaitstud magistritöös järeldas Mairis Karus: “RB projekteerimis- ja ehitamisetapp võib saada saatuslikuks neile kultuuriobjektidele ja ajaloolistele aladele, mis ei kuulu muinsuskaitseseaduse, looduskaitseseaduse või kalmistuseaduse alla. Nende hävimine toob kaasa kultuuripärandiga maastiku hävimise.”

Paraku ei kuulu teadmata arv looduslikke pühapaiku ei muinsus- ega looduskaitse alla, vaid on sootuks avastamata. Nimelt leidis looduslike pühapaikade uurija Ahto Kaasik 2015. aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis peetud ettekandes, et “raudtee trassil ja selle ehitamiseks vajaliku täitematerjali maardlatel asub teadmata arv pühapaiku”.

Ja veel: väidetavalt on tuntud poliitikud kokku ostnud (vari­isikute kaudu) RB trassi alused maad omakasu eesmärgil nii kompensatsiooni saamiseks kui ka trassiehituseks (pinnas, kruus, täitematerjal tammile). Kusjuures samal krundil kasutatav pinnas ja muu materjal on omanikule samal krundil kasutatuna maksuvaba (ehk riik kaotaks ja hangeldaja võidaks topelt).

Seaduseelnõu muudatust, mis võinuks seda muuta, ette ei võetud. Kui kellelgi oleks aega uurida viimase nelja-viie aasta maadeostusid RB trassil, võib-olla saaks nii mõnegi mustaga ületriibutatud nime saladus avalikuks.

Nagu kirjutas Eesti Rooma Klubi liige Juhan Telgmaa: “Meie kõrge võim jätkab kui tumm loom – ta ei kuule, ei näe, salatseb, ei ütle mitte midagi usutavat. Lõpuks peavad kodanikud suutma selle looma taltsutada – et RB-st ei saaks “järjekordne peatükk Eesti katkupärimusest”.”

Selle hulluse, Rail Balticu hind jääks ka saarlaste laste kanda. Seetõttu – võidelgem selle vastu, sest see on meie kohustus.