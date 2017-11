Saaremaa vallavolinikud paistavad silma lasterohkusega

Saaremaa vallavolikogu liikmetel on 85 last.* Volinikud on pärit igast Eestimaa nurgast ja nende keskmine vanus on 56 aastat.

Saaremaa vallavolinike laste arv ei ole kaugeltki lõplik. Juba lähiajal on oodata täiendust vähemalt kahte perre. Hannes Hanso saab isaks kuuendat korda ja Andres Tinno peresse sündivad kaksikud teevad tema laste arvuks samuti kuus. Siiski jäävad nad alla Anti Toplaanele, kelle suures peres on seitse last.

Huvitava faktina saab esile tuua selle, et volinik Andres Hanso kuuest lapsest on Hannes ja Heiki samuti volikogus. Kui Hansode pere lapsed nüüd kokku lüüa, siis kuulub 29 volikoguliikme 85 lapsest tervelt 13 (Andresel 6, Hannesel 5 ja Heikil 2) Hansode klanni

Keskmiselt on ühel Saaremaa vallavolinikul kolm last, millega Eesti mastaabis kindlasti häbisse ei jää. Lisaks on paljud volinikud ka juba vanavanemad. Jaen Teär on näiteks 14-kordne vanaisa.

Saaremaa vallavolinike vanus on samuti üsna keskmine. Täpsemalt 56 aastat. Kõige vanim liige on 75-aastane Enn Meri ja kõige noorem enam-vähem täpselt poole noorem Koit Voojärv, kel turjal 38 aastat.

Neli paari nimekaime

Naisi on volikogus 6 ja mehi 25. Kui vaadata meeste-naiste osakaalu volikogu juhtimise poolt, siis on naiste käes volikogu esimehe koht ja kaks komisjoni esimehe kohta. Lisaks on Urve Tiidus ka riigikogu liige. Seega vähemalt Saaremaa volikogu põhjal ei saa küll tõstatada tänapäeval nii kuuma teemat, et naistele oleks kuidagi liiga tehtud.

Volikogus on ka neli paari nimekaime. Need on Mart Maastik ja Mart Saarso, Andres Tinno ja Andres Hanso, Enn Meri ja Enn Eesmaa ning Kalle Laanet ja Kalle Kolter.

Enamik volikogu liikmetest on loomulikult sünnilt saarlased. Huviäratavalt palju on volinike lugudes rolli mänginud küüditamine. Mõni volinik on seetõttu sündinud Venemaal ja lapsena Eestisse tagasi tulnud.

Näiteks Silvi Teesalul ja Urve Tiidusel on saarlastest vanemad, kuid nad ei tohtinud pärast küüditamiselt naasmist enam kodusaarele elama tulla. Nüüd on nad juurte juurde tagasi jõudnud.

Sünnikohtade poolest on ka Eestis kõik kandid kaetud. Vello Runthal ja Ly Kallas on Lõuna-Eestist, nii mõnigi volinik on Põhja-Eestist. Huvitav päritolu on Andres Tinnol, kes on sündinud Krimmis, kuid lapsepõlve veetnud Ida-Virumaa väikelinnas Püssis. Enam-vähem Eesti keskele tüürib Raplast pärit Mart Saarso. Saaremaa kõik kandid on loomulikult kaetud nii volinike päritolu osas kui ka reaalse esindatusega. Viimasena sai kohale Mustjala esindaja, volikogusse asendusliikmena pääsenud Kalle Kolter.

Suuremal osal volinikest on kõrgharidus, mitmel suisa mitmekordne.

Kõrgeima teaduskraadiga on ajaloodoktor Silvi Teesalu, doktorikraadi tegemine on pooleli näiteks ka Tambet Kikasel. Tema doktoritöö teema kannab pealkirja “Mullastikuparameetrite mõõtkavaülene integreerimine maastikuökoloogilistesse mudelitesse kasutades GIS tehnikaid”.

Hariduse poolest on volikogus reaal- ja humanitaarteaduste esindajad sisuliselt pooleks. Kõige enam on volikogus igasugu insenere. On ehitus-, mehaanika-, elektri- ja hüdrotehnikainsenere. Huvitava kokkusattumusena on näiteks ainsad televisiooniga seotud volinikud Enn Eesmaa ja Urve Tiidus mõlemad hariduselt inglise filoloogid. Volikogu esimees on ainus arst ning hariduse ja õpetamisega on tihedalt seotud vaid Ly Kallas. Omapäraseimat ja vahest vähemlevinud haridust omab Heiki Hanso, kes on diplomeeritud arborist.

Tema vend Hannes on aga peale politoloogia õppinud Hiinas ülikoolis hiina keelt.

Kaugsõidukapten ja põllumees

Saarlaste kui meresõitjate au päästavad kaugsõidukapteni paberitega ja seda leibagi teeninud Mihkel Undrest ning ümber maakera purjetanud ja praegugi laeval töötav Mart Saarso. Liilia Eensaare näol on esindatud ka põllumeeste põline amet.

Töö kõrvalt tuleb volinikel meelerahu saavutamiseks kindlasti ka hobidega tegeleda. Kõige populaarsem hobi on sarnaselt ühiskonna läbilõikegagi sport ja liikumine. Nendest kõige ekstreemsemal kombel harrastab seda ehk Anti Toplaan, kes on jooksjate andmebaasi järgi 42-kilomeetrist maratonidistantsi läbinud praeguseks üle 40 korra. Levinud hobid on volinikel ka mitmesugused kultuurilised meelelahutused, nagu lugemine ja teater ning ka kunst. Loomulikult on volinike seas mitmeid jahimehi-kalamehi. Merega on seotud ka Enn Meri hobi, kes vabal ajal seilab ringi oma purjekaga.

Volinike seas on ka eripäraste hobide harrastajaid. Näiteks Mart Maastik mängib bridži ja on turniiridel saavutanud ka häid tulemusi. Heiki Hanso märkis oma hobiks lendamise. Jaen Teär juhendab noorkotkaid ja laulab kooris. Musikaalne on ka Raimu Aardam, kelle hobi ongi koorilaul. Mart Saarso hobi on volinike hobidest vahest ainulaadseim – tema tunneb huvi meregeoloogia vastu.

Vaata tabelit:

VALLAVOLIKOGU_LIIKMED_VANUS_HARIDUS_LAPSED

* Kalle Kolter ja Liilia Eensaar vaatamata Saarte Hääle korduvatele palvetele vastavaid andmeid ei jaganud.