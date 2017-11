Saarlased on Ajujahil mähkimistoa ja häälkarjusega

Eesti suurimale äriideede konkursile Ajujaht esitati sel korral 341 ideed, neist kaks Saare maakonnast.



Üks ideedest, mille autor on Sigrid Jaanus, kannab nime “Mamas Heaven” ning liigitub tööstuse ja disaini valdkonda. “Mamas Heaven” töötab välja moodulpõhised imetamis- ja mähkimistoad, mida saab kasutada avalikes kohtades. Eesmärk on seejuures luua väikelaste emadele võimalus oma last imetada, rinnapiima välja pumbata ja last mähkida siis, kui vajadus selleks tekib väljaspool kodu.

Teine ideedest kannab nime “Häälkarjus” ning võistleb energeetika ja keskkonna valdkonnas. Häälkarjuse kirjeldus on väga lihtne – see aitab maapiirkonnas oma krundilt metsloomi eemal hoida. Kes karjuse idee autor on, Ajujahi korraldusmeeskond paraku veel öelda ei saanud.

Kõikidest ideedest pärineb 99 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 48 tööstuse ja disaini, 23 turismi- ja teenusmajanduse, 34 sotsiaalse ettevõtluse, 22 tervise ja biomeditsiini, 17 loomemajanduse ning 30 energeetika ja keskkonna valdkonnast. 68 ideed liigitati muu kategooria alla.