Tänak sihib Austraalias võitu

Järgmisel nädalavahetusel Austraalias sõidetaval autoralli 2017. aasta maailmameistrivõistluste viimasel etapil teevad Ott Tänak ja Martin Järveoja viimase võistluse M-Sporti tiimi Ford Fiesta WRC-ga ja soovivad anda endast parima.



“Tore on minna Austraaliasse MM-tiitli võitnud tiimiga, aga raske töö pole veel lõppenud,” tunnistas Ott Tänak pressiteate vahendusel. Ta lisas, et neil on endiselt võimalus lõpetada teisena ja seepärast soovitakse anda endast parim, et lõpetada M-Sporti aeg parimal moel.

MM-sarjas individuaalarvestuses kolmandal kohal oleva Ott Tänaku sõnul pole Austraalia ralli kunagi lihtne ja seal võistlemine on teistest täielikult erinev kogemus. “Isegi varjud metsas on teistsugused kui mujal ja tuleb sõita oma võimete tipus, kui tahame head tulemust,” märkis ta. “Et võidelda sealsetel kõvadel ja kuiva ilmaga tolmustel teedel, peame stardist alates olema täielikult keskendunud, usaldama oma märkmeid ja hoidma gaasipedaali põhjas.”