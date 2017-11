Värskelt valminud Kudjape ristmikule ehitatud ohutussaarel sõideti ööl vastu neljapäeva puruks sinna paigaldatud liiklusmärgid.



Uus ohutussaar, mis on ehitatud liikluse rahustamise eesmärgil, sunnib Pihtla poolt tulijat oma sõidurada muutma, kuid kujutab sellega hooletule autojuhile probleemi, olles võimalikuks otsasõidu objektiks.

“Saar on sellisena projekteeritud, et anda liiklejale füüsilise keskkonna kaudu mõista, et on jõutud tihedama liiklusega keskkonda ja tuleb kiirust vähendada,” rääkis maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt Saarte Häälele. “Ohutussaar asub asulas, kus on suurim lubatud kiirus 50 km/h ning lubatud kiirusega liigeldes ei tohiks ükski liikleja sellele saarele otsa sõita.”

Kudjape ristmikul oli varem kõrvalteelt peateele sõitmine küll võib-olla pisut komplitseeritud, kuid avariisid seal ei olnud. Margus Eisenschmidti hinnangul võib toimunud avarii põhjus olla ülemäärane kiirus, juhi tähelepanematus või muu selline probleem.

“Aga maanteeamet ei soovi antud teemal spekuleerida, sest täna ei ole õnnetuse põhjus ega täpsed asjaolud meile teada,” lausus ta.

Ristmiku projekteerinud Klotoidi projekteerija Indrek Himmist ütles, et töö tellija on maanteeamet ja ehitustööd on tehtud vastavalt nende antud lähteülesandele ning lõpplahendus läbis mitu kooskõlastusringi, seepärast peaks kõik olema igati nõuetele vastav.

Objektil järelevalvet teinud Aleksander Kollo ütles, et selles kohas peab auto kiirus olema 50 km/h ja seega oli liiklusmärgid puruks sõitnud auto kiirus kindlasti lubatust suurem. “Liiklusmärke ja kehtestatud reegleid eirates sellised õnnetused sünnivadki, mitte ainult meil, vaid ka mujal maailmas,” lausus ta.

Kuressaare ametikooli õppesõidu õpetaja Peeter Põldma ütles, et tema Kudjape ristmiku ohutussaares midagi ohtlikku ei näe. “Seal on asula piirkond ja suurt kiirust ei saa olla,” märkis ta. “Ma saaks aru, et kui see oleks maanteel, kus on kiirus 90 km/h tunnis, siis oleks teine asi, sest see tuleb juhile ootamatult. See on küll autojuhi süü, kui ta sellele ohutussaarele otsa sõidab. Ta peab olema roolis tähelepanelik ning pealegi on seal kõik ilusti märgitud ja tähistatud.”