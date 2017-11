Uuring psoriaasist tõi Helen Hermannile preemia

Tartu ülikooli arstiteaduse doktorant ja nooremteadur, Saaremaalt pärit Helen Hermann sai Euroopa dermatoloogiaalaste teadusuuringute ühingult Ida-Euroopa noore teadlase preemia.



Ühel suurimal nahahaiguste alasel teaduskonverentsil maailmas, sel aastal 47. korda toimunud Euroopa dermatoloogiaalaste teadusuuringute ühingu aastakonverentsil Austrias, anti noore teadlase preemia Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi nooremteadurile ja arstiteaduse doktorandile Helen Hermannile.

Hermanni ettekanne rääkis põletikulisest nahahaigusest psoriaasist. “Tegemist on küllaltki sagedase nahahaigusega, mida põeb kaks kuni kolm protsenti inimestest. Haigus võib avalduda juba noortel täiskasvanutel ja see mõjutab oluliselt inimeste elukvaliteeti. Vaatamata sellele, et psoriaas on osaliselt pärilik haigus, on selle tekke põhjused siiani lõplikult välja selgitamata,” rääkis Hermann.

Tegemist on osaga Hermanni doktoritööst “Immuunregulatoorsed mikroRNA-d põletikulistes nahahaigustes,” mis uurib väikeste regulatoorsete RNA-de rolli erinevates põletikulistes nahahaigustes.

Kokku anti preemia neljale noorele, kes valiti välja ligi 60 teadlase hulgast, kes pidasid konverentsil ettekande. Lisaks Hermannile said preemia Piotr Konieczky Poolast, Csaba Hegedűs Ungarist ja Jekaterina Kalabuševa Venemaalt.

Preemiat annab välja Euroopa dermatoloogiaalaste teadusuuringute ühing koos Austria dermatoloogia ja veneroloogia seltsiga, tunnustamaks noori teadlasi.