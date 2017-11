Aasta isa on Avo Reimal

Üheteistkümnes aasta isa, tegus ja positiivse ellusuhtumisega Avo Reimal leiab lisaks oma neljale võsule aega teistegi laste ja noorte jaoks.

“Sellist mul just vaja ongi!” teatas Avo Reimal, võttes eile Kuressaare linnuse kapiitlisaalis toimunud tänuüritusel vastu Saaremaa naiskodukaitse kingituse, tugeva puust tooli, mille autorid olid Orissaare naiskodukaitsjad.

Aasta isa ja tema pere õnnitlejaid oli kogunenud arvukalt, teiste seas Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi, mullune aasta isa Johan Heinmaa ja tänavune aasta ema Sirje Paakspuu.

Kõned peetud ja kingitused-tänusõnad öeldud, kostitati pidulisi kohvi ja tordiga. Tordi lõikas lahti vastne aasta isa ise.

“See, et seitsme kandidaadi seast saab just Avo Reimalist tänavune aasta isa, oli üsna konsensuslik otsus,” ütles Saaremaa naiskodukaitse esinaine Mare Kirr. “Avo ühiskondlik tegevus laste ja noortega oli väga oluline argument, miks just tema kasuks otsustasime. Avot tundvate inimeste kinnitusel on ta aga uuendusmeelne ja väga tegus mees, sõnapidaja, kellele saab alati kindel olla.”

OÜ Raadio Kadi juhatuse nõuniku Kaie Rõõm-Laaneti sõnul, kes eile Avo Reimalit Kadi raadio ja Saarte Hääle poolt õnnitles, on äsjane aasta isa mees nagu orkester.

“Lisaks sellele, et ta on täiuslik isa oma lastele, on ta Kuressaare noortekeskuse autoringi juhendades ja tehnikaspordiklubi vedades mõneti isa eest ka teistele lastele,” leidis Rõõm-Laanet. “Ta on väga tegus inimene, rõõmsameelne ja hea huumorisoonega. Kes elu huumoriga võtab, jõuabki palju.”

“Mul on väga äge ja hea isa – parim, keda laps endale üldse tahta võiks,” kinnitas Avo 22-aastane poeg Raigo Reimal. “Ta hoolib meist väga, teeb kõike südamega ja rõõmuga, paneb igasse ettevõtmisse oma hinge. Minu isa on aasta isa tiitlit igati väärt!”

Kuigi isa Avol on töid ja tegemisi kuhjaga, leiab ta poeg Raigo kinnitusel oma laste jaoks alati aega. “Isa on inimene, kellega saab rääkida kõigest,” lausus Raigo.

Noormehe kinnitusel pärineb pere laste huvi autospordi vastu just isalt. “Tänu isa eeskujule hakkasin ka mina rallit sõitma,” ütles Raigo Reimal.

Avo Reimali esitasid aasta isa kandidaadiks kolleegid ettevõttest OÜ S-Link. Töökaaslaste hinnangul on Avo positiivse ellusuhtumisega “multifunktsionaalne” mees, kes oma laste kantseldamise kõrvalt elab kiiret tööelu ja leiab aega teistegi laste jaoks. Reimal korraldab rahvaralliüritusi, näiteks Laimjala rallisprinti ja talvist Kihelkonna rahvarallit.

Töökaaslaste kinnitusel nurisemist ega murejutte Avolt ei kuule. Töö on mehel alati korrektselt ja kiiresti tehtud, samas on pere ja lapsed tema jaoks alati esikohal. Reimalite lapsed – nii suured kui ka väikesed – on samuti tublid ja tegusad.

Aasta isa valinud komisjoni kuulusid Saaremaa naiskodukaitse juhatus, endine linnapea ja praegune Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Kadi raadio tegevdirektor ja Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner, Saaremaa aasta emade tänavune eestkõneleja Marit Tarkin ja Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi.

Aasta isa konkurssi korraldab naiskodukaitse Saaremaa ringkond koos Kadi raadio ja Saarte Häälega. Konkursi eesmärk on väärtustada isa rolli perekonnas ja seeläbi ka ühiskonnas.