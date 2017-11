Gripivaktsiini napib ka Saaremaal

Kuressaares kinnitati nii Ülikooli apteegist kui ka Ferrumi apteegist, et gripivaktsiiniga on kitsas käes ja hetkel seda saada ei ole.

Küll aga on nõudlus olemas ja üsna suur, mistõttu on näiteks Ülikooli apteegis inimesed end suisa vaktsiinijärjekorda pannud. Seda, millal uus kogus vaktsiini apteeki jõuab, farmatseudid täpselt öelda ei osanud.

Salme perearst Tiina Tarkin ütles, et septembrist alates on perearsti juures vaktsiinisüsti saanud kõik, kes on seda soovinud, ning neid inimesi on olnud 50 ligi. “Sel aastal on vaktsineerijaid isegi rohkem kui eelmisel aastal,” tõdes Tarkin. “Vahepeal oli vaktsiin küll otsas, aga siis tuli jälle uus laar ning praegu on meil mõned isegi alles.”

Tohtri sõnul lasevad end vaktsineerida enamasti eakad inimesed, keda gripi kõrvalmõjud võivad rängemalt tabada. Samuti käivad kindlasti need, kes on lasknud end juba aastaid vaktsineerida ja on harjunud seda tegema.

Igal aastal on uus gripiviirus ja uus vaktsiin ning seda ei tea keegi, millal ja kas see uus gripipuhang tuleb. “Seetõttu ongi praegu õige aeg vaktsiin ära teha,” märkis Tarkin.

Postimees Pluss kirjutas oktoobri lõpus, et ravimiameti teatel on gripivaktsiini saadavus apteekides ja tervishoiuasustustes piiratud ning selle juurde hankimine ei pruugi osutuda enam võimalikuks, olgugi et ravimiamet on tootjat teavitanud tarnitava koguse ebapiisavusest.