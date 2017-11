JUHTKIRI: Nõutud kaup

Gripihooaeg on kohe-kohe käes ning kurja tõve vastane vaktsiin eestlaste seas iga aastaga aina enam nõutud. Hirm gripi ees on põhjendatud – pole see ju mingi tavaline sügistalvine viirus, mille nii mõnigi meist püstijalu läbi põeb. See haigus on tõsine asi. Nii tõsine, et nõrgema vastupanuvõimega inimene võib haiguse tõttu elugi jätta. Kui paranedki, võivad tüsistused tervisele tugeva jälje jätta. Seega – parem ennetada kui pärast kahetseda.



Gripivastase vaktsineerimise tähtsusest räägivad meedikud igal aastal, rõhutades, et see on tõhusaim viis viirust ennetada. Paraku on soovitustest vähe abi, kui apteegist vaktsiini nõutama minnes selgub, et see on juba otsas.

Mandri ajalehtede pealkirjad teatavad, et sealsetes apteekides on gripivaktsiin lõppenud. Pole eriti kiita meilgi – nõutud kraami pole sugugi igas apteegis. Tellimused on tehtud, ent millal uus kogus vaktsiini apteekidesse saabub, pole teada.

Mida seni teha? Eks uurida järele, ehk mõnes apteegis vaktsiini veel on. Ja kui mitte, siis järgida teada-tuntud soovitusi haiguse ennetamiseks. Sest parem karta kui…